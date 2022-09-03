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Саутгемптон - Арсенал 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
23 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Саутгемптон
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Арсенал, которое состоится 23 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Арсенал
      Лондон
      Главные тренеры
      АвстрияРальф Хазенхюттль
      ИспанияМикель Артета
      История личных встреч
      16.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 33 Саутгемптон1 : 0Арсенал
      11.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Арсенал3 : 0Саутгемптон
      26.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 3Арсенал
      23.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон1 : 0Арсенал
      16.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Арсенал1 : 1Саутгемптон
      25.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Саутгемптон0 : 2Арсенал
      23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Арсенал2 : 2Саутгемптон
      24.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал2 : 0Саутгемптон
      16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Саутгемптон3 : 2Арсенал
      08.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Арсенал3 : 2Саутгемптон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал1090124-102790,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1072133-102376,7
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1172222-122369,7
      4
      Лига чемпионов
      		Челси1062215-102066,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед1061315-151963,3
      6 Ньюкасл Юнайтед1146118-91854,5
      7 Ливерпуль1044222-121653,3
      8 Брайтон энд Хоув Альбион1043314-111550,0
      9 Фулхэм1143419-201545,5
      10 Брентфорд1135318-171442,4
      11 Кристал Пэлас1034312-131343,3
      12 Борнмут1134410-231339,4
      13 Вест Хэм Юнайтед113269-121133,3
      14 Саутгемптон1132610-181133,3
      15 Эвертон112458-121030,3
      16 Лидс Юнайтед1023511-15930,0
      17 Астон Вилла112367-16927,3
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон112365-14927,3
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити1122717-24824,2
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест111377-23618,2

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