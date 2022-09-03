Вулверхэмптон - Лестер Сити 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
23 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Лестер Сити, которое состоится 23 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|20.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 1
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|14.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 0
|11.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 0
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|4 : 3
|25.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 1 : 3
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|90,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|76,7
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|69,7
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|66,7
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|63,3
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|54,5
|7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22-12
|16
|53,3
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|50,0
|9
|Фулхэм
|11
|4
|3
|4
|19-20
|15
|45,5
|10
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|42,4
|11
|Кристал Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|43,3
|12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|39,4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|33,3
|14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|33,3
|15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|30,3
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|11-15
|9
|30,0
|17
|Астон Вилла
|11
|2
|3
|6
|7-16
|9
|27,3
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|27,3
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|11
|2
|2
|7
|17-24
|8
|24,2
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|18,2