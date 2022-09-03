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Вулверхэмптон - Лестер Сити 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
23 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Вулверхэмптон
Лестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Лестер Сити, которое состоится 23 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Лестер Сити
      Лестер
      Главные тренеры
      ПортугалияБруну Лаже
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      История личных встреч
      20.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вулверхэмптон2 : 1Лестер Сити
      14.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Лестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
      07.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон0 : 0Лестер Сити
      08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
      14.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вулверхэмптон0 : 0Лестер Сити
      11.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Лестер Сити0 : 0Вулверхэмптон
      19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон4 : 3Лестер Сити
      25.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон0 : 0 1 : 3Лестер Сити
      18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити2 : 0Вулверхэмптон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал1090124-102790,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1072133-102376,7
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1172222-122369,7
      4
      Лига чемпионов
      		Челси1062215-102066,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед1061315-151963,3
      6 Ньюкасл Юнайтед1146118-91854,5
      7 Ливерпуль1044222-121653,3
      8 Брайтон энд Хоув Альбион1043314-111550,0
      9 Фулхэм1143419-201545,5
      10 Брентфорд1135318-171442,4
      11 Кристал Пэлас1034312-131343,3
      12 Борнмут1134410-231339,4
      13 Вест Хэм Юнайтед113269-121133,3
      14 Саутгемптон1132610-181133,3
      15 Эвертон112458-121030,3
      16 Лидс Юнайтед1023511-15930,0
      17 Астон Вилла112367-16927,3
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон112365-14927,3
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити1122717-24824,2
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест111377-23618,2

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