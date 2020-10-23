Эспаньол - Эльче 23 Октября прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
23 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Эльче, которое состоится 23 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|10.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 2
|23.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 2
|06.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|02.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|09.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 27
|3 : 1
|05.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|9
|1
|0
|25-8
|28
|93,3
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|10
|7
|1
|2
|16-12
|22
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|13-6
|20
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|60,0
|7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|53,3
|8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|50,0
|9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|50,0
|10
|Райо Вальекано
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|40,0
|11
|Вальядолид
|10
|3
|2
|5
|10-15
|11
|36,7
|12
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|33,3
|13
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|33,3
|14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|33,3
|15
|Мальорка
|10
|2
|3
|5
|7-11
|9
|30,0
|16
|Эспаньол
|10
|2
|3
|5
|12-17
|9
|30,0
|17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|30,0
| 18
Зона вылета
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|26,7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|10
|1
|4
|5
|4-17
|7
|23,3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|10
|0
|3
|7
|6-24
|3
|10,0