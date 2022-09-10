Бетис - Атлетико М 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
23 Октября 2022 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 23 Октября 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Диего Симеоне
История личных встреч
|06.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 3
|31.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|22.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|22.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 0
|10.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|9
|1
|0
|25-8
|28
|93,3
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|10
|7
|1
|2
|16-12
|22
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|13-6
|20
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|60,0
|7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|53,3
|8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|50,0
|9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|50,0
|10
|Райо Вальекано
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|40,0
|11
|Вальядолид
|10
|3
|2
|5
|10-15
|11
|36,7
|12
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|33,3
|13
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|33,3
|14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|33,3
|15
|Мальорка
|10
|2
|3
|5
|7-11
|9
|30,0
|16
|Эспаньол
|10
|2
|3
|5
|12-17
|9
|30,0
|17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|30,0
| 18
Зона вылета
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|26,7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|10
|1
|4
|5
|4-17
|7
|23,3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|10
|0
|3
|7
|6-24
|3
|10,0