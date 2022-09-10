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Бетис - Атлетико М 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
23 Октября 2022 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Бетис
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 23 Октября 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бетис
      Севилья
      Атлетико М
      Мадрид
      Главные тренеры
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      06.03.2022 Испания - Примера Тур 27 Бетис1 : 3Атлетико М
      31.10.2021 Испания - Примера Тур 12 Атлетико М3 : 0Бетис
      11.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Бетис1 : 1Атлетико М
      24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Атлетико М2 : 0Бетис
      11.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М1 : 0Бетис
      22.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Бетис1 : 2Атлетико М
      03.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Бетис1 : 0Атлетико М
      07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М1 : 0Бетис
      22.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М0 : 0Бетис
      10.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Бетис0 : 1Атлетико М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид1091025-82893,3
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона1081124-42583,3
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад1071216-122273,3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1062216-82066,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис1062213-62066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б1053219-81860,0
      7 Осасуна1051410-101653,3
      8 Валенсия1043317-111550,0
      9 Вильярреал1043312-61550,0
      10 Райо Вальекано1033411-131240,0
      11 Вальядолид1032510-151136,7
      12 Альмерия1031611-171033,3
      13 Сельта1031611-201033,3
      14 Севилья1024410-151033,3
      15 Мальорка102357-11930,0
      16 Эспаньол1023512-17930,0
      17 Хетафе1023510-18930,0
      18
      Зона вылета
      		Жирона1022614-18826,7
      19
      Зона вылета
      		Кадис101454-17723,3
      20
      Зона вылета
      		Эльче100376-24310,0

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