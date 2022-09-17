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Барселона - Атлетик 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), 84 817 зрителей (85% при вместимости 99 354)
23 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
Барселона
Окончен
4 : 0
Атлетик Б

  • 12'
    1:0
    Усман Дембеле
  • 18'
    2:0
    Серхи Роберто
  • 22'
    3:0
    Роберт Левандовски
  • 71'
    Серхио Бускетс
  • 73'
    4:0
    Ферран Торрес
  • 78'
    Эрик Гарсия
0'
45'
90'
  • 16'
    Оскар де Маркос
  • 89'
    Микель Весга
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 23 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
20ИспаниязщСерхи Роберто
23ФранциязщЖюль Кунде
63'
24ИспаниязщЭрик Гарсия
28ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
5ИспанияпзСерхио Бускетс
8Испанияпз Педри
63'
30Испанияпз Гави
34'
7ФранциянпУсман Дембеле
9ПольшанпРоберт Левандовски
63'
19Кот-д'ИвуарпзФранк Кессье
34'
17ИспаниязщМаркос Алонсо
63'
10ИспаниянпАнсу Фати
63'
11ИспаниянпФерран Торрес
63'
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
60'
5ИспаниязщЕрай Альварес
4ИспаниязщИньиго Мартинес
17ИспаниязщЮри Берчиче
6ИспанияпзМикель Весга
23ИспанияпзАндер Эррера
21'
19ИспанияпзОйер Саррага
70'
11ИспаниянпНико Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
9ГананпИньяки Уильямс
70'
14ИспанияпзДани Гарсия
21'60'
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
60'
8ИспанияпзОйан Сансет
60'
16ИспанияпзУнай Венседор
70'
22ИспанияпзРауль Гарсия
70'
Запасные
26ИспанияврИньяки Пенья
36ИспанияврАрнау Тенас
2ИспаниязщЭктор Бельерин
3ИспаниязщЖерар Пике
18ИспаниязщЖорди Альба
32ИспанияпзПабло Торре
22Бразилиянп Рафинья
13ИспанияврХулен Ахирресабала
24ИспаниязщМикель Баленсиага
31ИспаниязщАйтор Паредес
3ИспаниязщДани Вивиан
2ИспаниянпХон Морсильо
10ИспаниянпИкер Муньяин
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
27.02.2022 Испания - Примера Тур 26 Барселона4 : 0Атлетик Б
20.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б3 : 2 ДВБарселона
21.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б1 : 1Барселона
17.04.2021 Кубок Испании Финал Атлетик Б0 : 4Барселона
31.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Барселона2 : 1Атлетик Б
17.01.2021 Суперкубок Испании Финал Барселона2 : 3 ДВАтлетик Б
06.01.2021 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б2 : 3Барселона
23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Барселона1 : 0Атлетик Б
06.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Барселона
16.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Атлетик Б1 : 0Барселона
Текстовая трансляция
90+3'
Всё, прозвучал финальный свисток! «Барселона» на «Камп Ноу» всухую разгромила «Атлетик» из Бильбао — 4:0!
90+1'
Три минуты главный судья компенсировал ко времени второго тайма.
90+1'
 
Микель Весга
Весга не ушёл с поля без карточки. Жёлтая выписана за грубое нарушение правил.
89'
Могли баски уйти от сухого поражения! Рауль Гарсия обокрал тер Штегена, заигравшегося с мячом, в результате сразу два удара гости нанесли из пределов штрафной — безрезультатно! Сансет уже пробивал при отыгранном голкипере, но у линии ворот оказался защитник!
88'
Широко гости пытались атаковать, но в итоге одна из диагональных передач пришлась за пределы поля.
87'
Увезли Серхи Роберто с поля. Вдесятером каталонцы будут завершать встречу.
86'
Серхи Роберто в последствии своего подката получил травму плеча. Носилки появились на поле.
84'
Серхи Роберто в шикарном подкате выбил мяч из-под ноги Беренгера, ворвавшегося в штрафную «Барселоны»!
82'
У басков всего один в створ, да и тот сразу не припомнить. Тер Штеген сегодня отдыхает в створе.
80'
Нико Уильямс в одиночку пробовал забежать в штрафную, но у хозяев здорово сработала подстраховка.
78'
 
Эрик Гарсия
Эрик Гарсия грубо сыграл в отборе! Судья моментально полез в карман за жёлтой карточкой для защитника «Барселоны».
77'
 
Пабло Торре
Дембеле под аплодисменты покинул поле. Роскошный матч выдал Усман. Торре дебютировал в Примере!
75'
Есть ещё время у «Барселоны», чтобы ещё забить и добиться своей самой крупной победы в нынешнем сезоне.
73'
4:0
Ферран Торрес
ГОЛ! Дембеле справа сделал пас низом в штрафную, Ферран Торрес выскочил из-за спин защитников, подхватил мяч и после резкого разворота пробил мимо вратаря в дальний угол ворот!
73'
4:0. Ф. Торрес («Барселона») помогает с третьим ассистом Дембеле
71'
 
Серхио Бускетс
Бускетс за откровенный фол против Сансета удостоился жёлтой карточки.
70'
 
Рауль Гарсия
Рауль Гарсия вместо Иньяки Уильямса — очередная замена «Атлетика».
70'
 
Унай Венседор
Венседор появился на поле. Саррага заменён.
68'
Дембеле легко обыграл Берчиче и мягко отдал в штрафную, где Ферран Торрес попытался перебросить вратаря, но задумка не прошла!
66'
Де Йонг в быстрой атаке по центру нашёл Фати в чужой штрафной, Ансу убрал мяч под правую и исполнил обводящий удар — рядом с дальней девяткой!
65'
Прогулочный темп в игре. «Барселона» никуда не торопится, а «Атлетик» не может прибавить.
63'
 
Ферран Торрес
Ферран Торрес заменил Педри.
63'
 
Маркос Алонсо
Алонсо заменил Кунде.
63'
 
Ансу Фати
Фати вошёл в игру. Левандовски отправился отдыхать.
61'
 
Ойан Сансет
Сансет вошёл в игру. Дани Гарсия заменён.
60'
 
Иньиго Лекуэ
Лекуэ заменил де Маркоса.
58'
Практически не поменялся характер игры после перерыва. «Барселона» контролирует происходящее на поле.
56'
Беренгер забросил мяч в штрафную хозяев, но мимо пробегающих партнёров.
54'
Серхи Роберто ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, Дани Гарсия пытался в касание разрядить обстановку у ворот, но попал в Педри, от ноги которого мяч угодил в штангу!
53'
84817 — сегодняшнее количество зрителей на трибунах «Камп Ноу»! Как вам явка?
52'
Педри забросил мяч в лицевую, де Маркос до мяча не дотянулся, но смутил Бальде, который не рванул в штрафную.
50'
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48'
Нико Уильямс прострелил во вратарскую хозяев, где тер Штеген полностью контролировал ситуацию, забрав мяч в руки.
46'
Возобновилась встреча на «Камп Ноу»! Второй тайм.
45+5'
Прозвучал свисток на перерыв! «Барселона» уже в первой половине тайма сделала разницу, отправив три мяча в ворота «Атлетика» из Бильбао. Усман Дембеле не только открыл счёт, но и в дальнейшем отметился голевыми передачами на Серхи Роберто и Роберта Левандовского, 3:0. Пока без шансов для басков.
45+2'
Бускетс получил повреждение, неудачно приземлившись на руку. Обошёлся эпизод без серьёзных последствий.
45+1'
Пять минут главный арбитр добавил ко времени первого тайма.
43'
Дембеле совершил очередной рейд в штрафную басков, но немного заигрался, забыв пробить по воротам.
41'
Иньяки Уильямс поторопился с ударом из-за штрафной — мяч попал в ближайшего защитника.
39'
Бальде на роскошных финтах левым краем забрался в штрафную гостей и прострелил к вратарской, но и тут Кессье плохо поймал мяч на ногу!
37'
Серхи Роберто справа выполнил силовой прострел в штрафную «Атлетика», но Кессье не подстроился под удар с ходу.
35'
«Барселона» не спешит развивать атаку, предпочитая контролировать мяч в центре поля.
33'
 
Франк Кессье
И всё же Гави не может продолжить встречу! Кессье подняли с лавки.
31'
Гави вернулся в игру! Избежала «Барселона» внеплановой замены.
30'
Пауза в игре. Гави оказывается медицинская помощь. Возможно, придётся каталонцам пойти на вынужденную замену.
28'
Гави получил повреждение, неприятно столкнувшись с соперником. Судья не разглядел тут нарушения правил. Хави начал возмущаться, за что нарвался на предупреждение.
26'
Совершили гости перехват на чужой половине, но потеряли мяч на подходе к штрафной.
24'
Баски пробуют создавать давление на оборону соперника, но каталонцы уверенно выходят из обороны.
22'
3:0
Роберт Левандовски
ГОЛ! Этот «Атлетик» сломался — несите новый! Дембеле низом сделал передачу в центр штрафной, где Левандовски резко развернулся к воротам и пробил под перекладину!
22'
3:0. Левандовски («Барселона») делает счет разгромным
21'
 
Дани Гарсия
Дани Гарсия вышел на поле, заменив захромавшего Эрреру.
18'
2:0
Серхи Роберто
ГОЛ! С какой лёгкостью забивает «Барселона»! Серхи Роберто разогнал атаку правым краем, отыгрался с Дембеле, ворвался в штрафную и нанёс удар — а мяч через рикошет, который полностью дезориентировал вратаря, залетел в сетку ворот!
18'
2:0. Роберто («Барселона») забивает с помощью рикошета
16'
 
Оскар де Маркос
Де Маркос сорвал атаку хозяев, но, правда, ценой фола на жёлтую карточку.
14'
Весга не решился на удар с дальней дистанции — де Йонг успел перекрыть правую ногу соперника.
12'
1:0
Усман Дембеле
ГОЛ! Дембеле в быстрой атаке сместился в центр и исполнил обводящий удар — Унай Симон отразил мяч в сторону! Левандовски совершил подбор у края штрафной и сделал мягкий навес к линии вратарской, откуда набежавший Усман головой пробил точно в цель!
12'
1:0. Дембеле («Барселона») забивает с навеса Левандовски
11'
Дембеле придумаю мягкий заброс в штрафную «Атлетика», но Гави даже в подкате не дотянулся до мяча! А тут ещё и офсайд заметил лайнсмен.
9'
Несколько фолов подряд зафиксировал арбитр. Пока только гости нарушают правила — 0:3.
7'
Прошла высокая подача в штрафную «Барселоны», но Кунде легко оттеснил Беренгера от мяча.
5'
Гави ушёл в лицевую, готов был сделать передачу, но подскользнулся и упустил мяч за пределы поля.
3'
Левандовски не стал простреливать в штрафную гостей, понимая, что попал в положение «вне игры».
1'
Встреча началась! Смотрите весь сезон испанской Примеры эксклюзивно в Okko. Оформите годовую подписку «Оптимум + Спорт» на выгодных условиях.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид11101028-93193,9
2
Лига чемпионов
Барселона1081124-42583,3
3
Лига чемпионов
Атлетико М1172218-92369,7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад1171316-132266,7
5
Лига Европы
Бетис1162314-82060,6
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1053219-81860,0
7 Вильярреал1153314-71854,5
8 Осасуна1152411-111751,5
9 Райо Вальекано1143416-141545,5
10 Валенсия1143418-131545,5
11 Вальядолид1142511-151442,4
12 Мальорка113359-121236,4
13 Альмерия1131712-191030,3
14 Севилья1124511-181030,3
15 Сельта1031611-201033,3
16 Эспаньол1124514-191030,3
17 Жирона1123615-19927,3
18
Зона вылета
Хетафе1023510-18930,0
19
Зона вылета
Кадис111465-22721,2
20
Зона вылета
Эльче110478-26412,1

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