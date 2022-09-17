Барселона - Атлетик 23 Октября прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+3' Всё, прозвучал финальный свисток! «Барселона» на «Камп Ноу» всухую разгромила «Атлетик» из Бильбао — 4:0!

90+1' Три минуты главный судья компенсировал ко времени второго тайма.

90+1' Микель Весга Весга не ушёл с поля без карточки. Жёлтая выписана за грубое нарушение правил.

89' Могли баски уйти от сухого поражения! Рауль Гарсия обокрал тер Штегена, заигравшегося с мячом, в результате сразу два удара гости нанесли из пределов штрафной — безрезультатно! Сансет уже пробивал при отыгранном голкипере, но у линии ворот оказался защитник!

88' Широко гости пытались атаковать, но в итоге одна из диагональных передач пришлась за пределы поля.

87' Увезли Серхи Роберто с поля. Вдесятером каталонцы будут завершать встречу.

86' Серхи Роберто в последствии своего подката получил травму плеча. Носилки появились на поле.

84' Серхи Роберто в шикарном подкате выбил мяч из-под ноги Беренгера, ворвавшегося в штрафную «Барселоны»!

82' У басков всего один в створ, да и тот сразу не припомнить. Тер Штеген сегодня отдыхает в створе.

80' Нико Уильямс в одиночку пробовал забежать в штрафную, но у хозяев здорово сработала подстраховка.

78' Эрик Гарсия Эрик Гарсия грубо сыграл в отборе! Судья моментально полез в карман за жёлтой карточкой для защитника «Барселоны».

77' Пабло Торре Дембеле под аплодисменты покинул поле. Роскошный матч выдал Усман. Торре дебютировал в Примере!

75' Есть ещё время у «Барселоны», чтобы ещё забить и добиться своей самой крупной победы в нынешнем сезоне.

73' 4:0 Ферран Торрес ГОЛ! Дембеле справа сделал пас низом в штрафную, Ферран Торрес выскочил из-за спин защитников, подхватил мяч и после резкого разворота пробил мимо вратаря в дальний угол ворот!

73' 4:0. Ф. Торрес («Барселона») помогает с третьим ассистом Дембеле

71' Серхио Бускетс Бускетс за откровенный фол против Сансета удостоился жёлтой карточки.

70' Рауль Гарсия Рауль Гарсия вместо Иньяки Уильямса — очередная замена «Атлетика».

70' Унай Венседор Венседор появился на поле. Саррага заменён.

68' Дембеле легко обыграл Берчиче и мягко отдал в штрафную, где Ферран Торрес попытался перебросить вратаря, но задумка не прошла!

66' Де Йонг в быстрой атаке по центру нашёл Фати в чужой штрафной, Ансу убрал мяч под правую и исполнил обводящий удар — рядом с дальней девяткой!

65' Прогулочный темп в игре. «Барселона» никуда не торопится, а «Атлетик» не может прибавить.

63' Ферран Торрес Ферран Торрес заменил Педри.

63' Маркос Алонсо Алонсо заменил Кунде.

63' Ансу Фати Фати вошёл в игру. Левандовски отправился отдыхать.

61' Ойан Сансет Сансет вошёл в игру. Дани Гарсия заменён.

60' Иньиго Лекуэ Лекуэ заменил де Маркоса.

58' Практически не поменялся характер игры после перерыва. «Барселона» контролирует происходящее на поле.

56' Беренгер забросил мяч в штрафную хозяев, но мимо пробегающих партнёров.

54' Серхи Роберто ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, Дани Гарсия пытался в касание разрядить обстановку у ворот, но попал в Педри, от ноги которого мяч угодил в штангу!

53' 84817 — сегодняшнее количество зрителей на трибунах «Камп Ноу»! Как вам явка?

52' Педри забросил мяч в лицевую, де Маркос до мяча не дотянулся, но смутил Бальде, который не рванул в штрафную.

50' Матч всё ещё можно посмотреть в Okko — в прямом эфире или в записи. Приобретайте подписку «Оптимум + Спорт» и наслаждайтесь просмотром спортивных событий, фильмов и сериалов.

48' Нико Уильямс прострелил во вратарскую хозяев, где тер Штеген полностью контролировал ситуацию, забрав мяч в руки.

46' Возобновилась встреча на «Камп Ноу»! Второй тайм.

45+5' Прозвучал свисток на перерыв! «Барселона» уже в первой половине тайма сделала разницу, отправив три мяча в ворота «Атлетика» из Бильбао. Усман Дембеле не только открыл счёт, но и в дальнейшем отметился голевыми передачами на Серхи Роберто и Роберта Левандовского, 3:0. Пока без шансов для басков.

45+2' Бускетс получил повреждение, неудачно приземлившись на руку. Обошёлся эпизод без серьёзных последствий.

45+1' Пять минут главный арбитр добавил ко времени первого тайма.

43' Дембеле совершил очередной рейд в штрафную басков, но немного заигрался, забыв пробить по воротам.

41' Иньяки Уильямс поторопился с ударом из-за штрафной — мяч попал в ближайшего защитника.

39' Бальде на роскошных финтах левым краем забрался в штрафную гостей и прострелил к вратарской, но и тут Кессье плохо поймал мяч на ногу!

37' Серхи Роберто справа выполнил силовой прострел в штрафную «Атлетика», но Кессье не подстроился под удар с ходу.

35' «Барселона» не спешит развивать атаку, предпочитая контролировать мяч в центре поля.

33' Франк Кессье И всё же Гави не может продолжить встречу! Кессье подняли с лавки.

31' Гави вернулся в игру! Избежала «Барселона» внеплановой замены.

30' Пауза в игре. Гави оказывается медицинская помощь. Возможно, придётся каталонцам пойти на вынужденную замену.

28' Гави получил повреждение, неприятно столкнувшись с соперником. Судья не разглядел тут нарушения правил. Хави начал возмущаться, за что нарвался на предупреждение.

26' Совершили гости перехват на чужой половине, но потеряли мяч на подходе к штрафной.

24' Баски пробуют создавать давление на оборону соперника, но каталонцы уверенно выходят из обороны.

22' 3:0 Роберт Левандовски ГОЛ! Этот «Атлетик» сломался — несите новый! Дембеле низом сделал передачу в центр штрафной, где Левандовски резко развернулся к воротам и пробил под перекладину!

22' 3:0. Левандовски («Барселона») делает счет разгромным

21' Дани Гарсия Дани Гарсия вышел на поле, заменив захромавшего Эрреру.

18' 2:0 Серхи Роберто ГОЛ! С какой лёгкостью забивает «Барселона»! Серхи Роберто разогнал атаку правым краем, отыгрался с Дембеле, ворвался в штрафную и нанёс удар — а мяч через рикошет, который полностью дезориентировал вратаря, залетел в сетку ворот!

18' 2:0. Роберто («Барселона») забивает с помощью рикошета

16' Оскар де Маркос Де Маркос сорвал атаку хозяев, но, правда, ценой фола на жёлтую карточку.

14' Весга не решился на удар с дальней дистанции — де Йонг успел перекрыть правую ногу соперника.

12' 1:0 Усман Дембеле ГОЛ! Дембеле в быстрой атаке сместился в центр и исполнил обводящий удар — Унай Симон отразил мяч в сторону! Левандовски совершил подбор у края штрафной и сделал мягкий навес к линии вратарской, откуда набежавший Усман головой пробил точно в цель!

12' 1:0. Дембеле («Барселона») забивает с навеса Левандовски

11' Дембеле придумаю мягкий заброс в штрафную «Атлетика», но Гави даже в подкате не дотянулся до мяча! А тут ещё и офсайд заметил лайнсмен.

9' Несколько фолов подряд зафиксировал арбитр. Пока только гости нарушают правила — 0:3.

7' Прошла высокая подача в штрафную «Барселоны», но Кунде легко оттеснил Беренгера от мяча.

5' Гави ушёл в лицевую, готов был сделать передачу, но подскользнулся и упустил мяч за пределы поля.

3' Левандовски не стал простреливать в штрафную гостей, понимая, что попал в положение «вне игры».

1' Встреча началась! Смотрите весь сезон испанской Примеры эксклюзивно в Okko. Оформите годовую подписку «Оптимум + Спорт» на выгодных условиях.