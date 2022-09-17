Барселона - Атлетик 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), 84 817 зрителей (85% при вместимости 99 354)
23 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
Окончен
4 : 0
- 12'1:0Усман Дембеле
- 18'2:0Серхи Роберто
- 22'3:0Роберт Левандовски
- 71'Серхио Бускетс
- 73'4:0Ферран Торрес
- 78'Эрик Гарсия
0'
45'
90'
- 16'Оскар де Маркос
- 89'Микель Весга
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 23 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|23
|зщ
|Жюль Кунде
63'
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|28
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|8
|пз
|Педри
63'
|30
|пз
|Гави
34'
|7
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Роберт Левандовски
63'
|19
|пз
|Франк Кессье
34'
|17
|зщ
|Маркос Алонсо
63'
|10
|нп
|Ансу Фати
63'
|11
|нп
|Ферран Торрес
63'
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
60'
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|4
|зщ
|Иньиго Мартинес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|6
|пз
|Микель Весга
|23
|пз
|Андер Эррера
21'
|19
|пз
|Ойер Саррага
70'
|11
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
70'
|14
|пз
|Дани Гарсия
21'60'
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
60'
|8
|пз
|Ойан Сансет
60'
|16
|пз
|Унай Венседор
70'
|22
|пз
|Рауль Гарсия
70'
Запасные
|26
|вр
|Иньяки Пенья
|36
|вр
|Арнау Тенас
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|3
|зщ
|Жерар Пике
|18
|зщ
|Жорди Альба
|32
|пз
|Пабло Торре
|22
|нп
|Рафинья
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|24
|зщ
|Микель Баленсиага
|31
|зщ
|Айтор Паредес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|2
|нп
|Хон Морсильо
|10
|нп
|Икер Муньяин
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|27.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 26
|4 : 0
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|21.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|17.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 4
|31.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|17.01.2021
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 3 ДВ
|06.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 3
|23.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|06.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|16.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
Текстовая трансляция
90+3'
Всё, прозвучал финальный свисток! «Барселона» на «Камп Ноу» всухую разгромила «Атлетик» из Бильбао — 4:0!
90+1'
Три минуты главный судья компенсировал ко времени второго тайма.
90+1'
Микель Весга
Весга не ушёл с поля без карточки. Жёлтая выписана за грубое нарушение правил.
89'
Могли баски уйти от сухого поражения! Рауль Гарсия обокрал тер Штегена, заигравшегося с мячом, в результате сразу два удара гости нанесли из пределов штрафной — безрезультатно! Сансет уже пробивал при отыгранном голкипере, но у линии ворот оказался защитник!
88'
Широко гости пытались атаковать, но в итоге одна из диагональных передач пришлась за пределы поля.
87'
Увезли Серхи Роберто с поля. Вдесятером каталонцы будут завершать встречу.
86'
Серхи Роберто в последствии своего подката получил травму плеча. Носилки появились на поле.
84'
Серхи Роберто в шикарном подкате выбил мяч из-под ноги Беренгера, ворвавшегося в штрафную «Барселоны»!
82'
У басков всего один в створ, да и тот сразу не припомнить. Тер Штеген сегодня отдыхает в створе.
80'
Нико Уильямс в одиночку пробовал забежать в штрафную, но у хозяев здорово сработала подстраховка.
78'
Эрик Гарсия
Эрик Гарсия грубо сыграл в отборе! Судья моментально полез в карман за жёлтой карточкой для защитника «Барселоны».
77'
Пабло Торре
Дембеле под аплодисменты покинул поле. Роскошный матч выдал Усман. Торре дебютировал в Примере!
75'
Есть ещё время у «Барселоны», чтобы ещё забить и добиться своей самой крупной победы в нынешнем сезоне.
73'
4:0
Ферран Торрес
ГОЛ! Дембеле справа сделал пас низом в штрафную, Ферран Торрес выскочил из-за спин защитников, подхватил мяч и после резкого разворота пробил мимо вратаря в дальний угол ворот!
73'
4:0. Ф. Торрес («Барселона») помогает с третьим ассистом Дембеле
71'
Серхио Бускетс
Бускетс за откровенный фол против Сансета удостоился жёлтой карточки.
70'
Рауль Гарсия
Рауль Гарсия вместо Иньяки Уильямса — очередная замена «Атлетика».
70'
Унай Венседор
Венседор появился на поле. Саррага заменён.
68'
Дембеле легко обыграл Берчиче и мягко отдал в штрафную, где Ферран Торрес попытался перебросить вратаря, но задумка не прошла!
66'
Де Йонг в быстрой атаке по центру нашёл Фати в чужой штрафной, Ансу убрал мяч под правую и исполнил обводящий удар — рядом с дальней девяткой!
65'
Прогулочный темп в игре. «Барселона» никуда не торопится, а «Атлетик» не может прибавить.
63'
Ферран Торрес
Ферран Торрес заменил Педри.
63'
Маркос Алонсо
Алонсо заменил Кунде.
63'
Ансу Фати
Фати вошёл в игру. Левандовски отправился отдыхать.
61'
Ойан Сансет
Сансет вошёл в игру. Дани Гарсия заменён.
60'
Иньиго Лекуэ
Лекуэ заменил де Маркоса.
58'
Практически не поменялся характер игры после перерыва. «Барселона» контролирует происходящее на поле.
56'
Беренгер забросил мяч в штрафную хозяев, но мимо пробегающих партнёров.
54'
Серхи Роберто ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, Дани Гарсия пытался в касание разрядить обстановку у ворот, но попал в Педри, от ноги которого мяч угодил в штангу!
53'
84817 — сегодняшнее количество зрителей на трибунах «Камп Ноу»! Как вам явка?
52'
Педри забросил мяч в лицевую, де Маркос до мяча не дотянулся, но смутил Бальде, который не рванул в штрафную.
50'
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48'
Нико Уильямс прострелил во вратарскую хозяев, где тер Штеген полностью контролировал ситуацию, забрав мяч в руки.
46'
Возобновилась встреча на «Камп Ноу»! Второй тайм.
45+5'
Прозвучал свисток на перерыв! «Барселона» уже в первой половине тайма сделала разницу, отправив три мяча в ворота «Атлетика» из Бильбао. Усман Дембеле не только открыл счёт, но и в дальнейшем отметился голевыми передачами на Серхи Роберто и Роберта Левандовского, 3:0. Пока без шансов для басков.
45+2'
Бускетс получил повреждение, неудачно приземлившись на руку. Обошёлся эпизод без серьёзных последствий.
45+1'
Пять минут главный арбитр добавил ко времени первого тайма.
43'
Дембеле совершил очередной рейд в штрафную басков, но немного заигрался, забыв пробить по воротам.
41'
Иньяки Уильямс поторопился с ударом из-за штрафной — мяч попал в ближайшего защитника.
39'
Бальде на роскошных финтах левым краем забрался в штрафную гостей и прострелил к вратарской, но и тут Кессье плохо поймал мяч на ногу!
37'
Серхи Роберто справа выполнил силовой прострел в штрафную «Атлетика», но Кессье не подстроился под удар с ходу.
35'
«Барселона» не спешит развивать атаку, предпочитая контролировать мяч в центре поля.
33'
Франк Кессье
И всё же Гави не может продолжить встречу! Кессье подняли с лавки.
31'
Гави вернулся в игру! Избежала «Барселона» внеплановой замены.
30'
Пауза в игре. Гави оказывается медицинская помощь. Возможно, придётся каталонцам пойти на вынужденную замену.
28'
Гави получил повреждение, неприятно столкнувшись с соперником. Судья не разглядел тут нарушения правил. Хави начал возмущаться, за что нарвался на предупреждение.
26'
Совершили гости перехват на чужой половине, но потеряли мяч на подходе к штрафной.
24'
Баски пробуют создавать давление на оборону соперника, но каталонцы уверенно выходят из обороны.
22'
3:0
Роберт Левандовски
ГОЛ! Этот «Атлетик» сломался — несите новый! Дембеле низом сделал передачу в центр штрафной, где Левандовски резко развернулся к воротам и пробил под перекладину!
22'
3:0. Левандовски («Барселона») делает счет разгромным
21'
Дани Гарсия
Дани Гарсия вышел на поле, заменив захромавшего Эрреру.
18'
2:0
Серхи Роберто
ГОЛ! С какой лёгкостью забивает «Барселона»! Серхи Роберто разогнал атаку правым краем, отыгрался с Дембеле, ворвался в штрафную и нанёс удар — а мяч через рикошет, который полностью дезориентировал вратаря, залетел в сетку ворот!
18'
2:0. Роберто («Барселона») забивает с помощью рикошета
16'
Оскар де Маркос
Де Маркос сорвал атаку хозяев, но, правда, ценой фола на жёлтую карточку.
14'
Весга не решился на удар с дальней дистанции — де Йонг успел перекрыть правую ногу соперника.
12'
1:0
Усман Дембеле
ГОЛ! Дембеле в быстрой атаке сместился в центр и исполнил обводящий удар — Унай Симон отразил мяч в сторону! Левандовски совершил подбор у края штрафной и сделал мягкий навес к линии вратарской, откуда набежавший Усман головой пробил точно в цель!
12'
1:0. Дембеле («Барселона») забивает с навеса Левандовски
11'
Дембеле придумаю мягкий заброс в штрафную «Атлетика», но Гави даже в подкате не дотянулся до мяча! А тут ещё и офсайд заметил лайнсмен.
9'
Несколько фолов подряд зафиксировал арбитр. Пока только гости нарушают правила — 0:3.
7'
Прошла высокая подача в штрафную «Барселоны», но Кунде легко оттеснил Беренгера от мяча.
5'
Гави ушёл в лицевую, готов был сделать передачу, но подскользнулся и упустил мяч за пределы поля.
3'
Левандовски не стал простреливать в штрафную гостей, понимая, что попал в положение «вне игры».
1'
Встреча началась! Смотрите весь сезон испанской Примеры эксклюзивно в Okko. Оформите годовую подписку «Оптимум + Спорт» на выгодных условиях.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|93,9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|7
|2
|2
|18-9
|23
|69,7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|60,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|60,0
|7
|Вильярреал
|11
|5
|3
|3
|14-7
|18
|54,5
|8
|Осасуна
|11
|5
|2
|4
|11-11
|17
|51,5
|9
|Райо Вальекано
|11
|4
|3
|4
|16-14
|15
|45,5
|10
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|18-13
|15
|45,5
|11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|42,4
|12
|Мальорка
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|36,4
|13
|Альмерия
|11
|3
|1
|7
|12-19
|10
|30,3
|14
|Севилья
|11
|2
|4
|5
|11-18
|10
|30,3
|15
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|33,3
|16
|Эспаньол
|11
|2
|4
|5
|14-19
|10
|30,3
|17
|Жирона
|11
|2
|3
|6
|15-19
|9
|27,3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|30,0
| 19
Зона вылета
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|21,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
|12,1