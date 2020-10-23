Жирона - Осасуна 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), 10 032 зрителя (70% при вместимости 14 286)
23 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
2-й тайм, 90'
1 : 1
- 45+1'1:1Давид Лопес
- 88'Мигель Гутьеррес
- 89'Рейниер
0'
45'
90'
- 37'0:1Энрике Барха
- 45'Лукас Торро
- 70'Начо Видаль
- 72'Хуан Крус
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 23 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|20
|зщ
|Ян Коуту
|22
|зщ
|Сантьяго Буэно
|16
|зщ
|Хавьер Эрнандес
74'
|5
|пз
|Давид Лопес
|21
|пз
|Янхель Эррера
74'
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|14
|пз
|Алейш Гарсия
|12
|пз
|Тони Вилья
55'
|25
|нп
|Ману Вальехо
55'
|9
|нп
|Валентин Кастельянос
81'
|11
|зщ
|Валери
55'
|17
|пз
|Родриго Рикельме
55'
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
74'
|19
|пз
|Рейниер
74'
|7
|нп
|Кристиан Стуани
81'
|1
|вр
|Серхио Эррера
|2
|зщ
|Начо Видаль
|4
|зщ
|Унай Гарсия
|3
|зщ
|Хуан Крус
|20
|зщ
|Мануэль Санчес
|6
|пз
|Лукас Торро
64'
|7
|пз
|Хон Монкайола
|16
|пз
|Мой Гомес
|15
|нп
|Рубен Пенья
64'
|12
|нп
|Эз Абде
8'
|9
|нп
|Чими Авила
82'
|11
|нп
|Энрике Барха
8'
|8
|пз
|Дарко Брашанац
64'
|22
|нп
|Аймар Орос
64'
|18
|нп
|Кике
82'
Запасные
|26
|вр
|Тони Фуидиас
|1
|вр
|Хуан Карлос
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|2
|зщ
|Бернардо Эспиноса
|8
|пз
|Рамон Терратс
|23
|пз
|Иван Мартин
|10
|пз
|Самуэль Сайс
|13
|вр
|Хуан Мануэль Перес
|25
|вр
|Айтор Фернандес
|23
|зщ
|Аридане Эрнандес
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|10
|пз
|Роберто Торрес
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|06.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|18.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 1
|15.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|2 : 1
|03.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 32
|0 : 0
|01.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 11
|0 : 1
|02.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 36
|3 : 0
|29.11.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 15
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|93,9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|7
|2
|2
|18-9
|23
|69,7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|60,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|60,0
|7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|53,3
|8
|Райо Вальекано
|11
|4
|3
|4
|16-14
|15
|45,5
|9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|50,0
|10
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|18-13
|15
|45,5
|11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|42,4
|12
|Мальорка
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|36,4
|13
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|33,3
|14
|Севилья
|11
|2
|4
|5
|11-18
|10
|30,3
|15
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|33,3
|16
|Эспаньол
|11
|2
|4
|5
|14-19
|10
|30,3
|17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|30,0
| 18
Зона вылета
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|26,7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|21,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
|12,1