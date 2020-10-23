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Жирона - Осасуна 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), 10 032 зрителя (70% при вместимости 14 286)
23 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
Жирона
2-й тайм, 90'
1 : 1
Осасуна

  • 45+1'
    1:1
    Давид Лопес
  • 88'
    Мигель Гутьеррес
  • 89'
    Рейниер
0'
45'
90'
  • 37'
    0:1
    Энрике Барха
  • 45'
    Лукас Торро
  • 70'
    Начо Видаль
  • 72'
    Хуан Крус
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 23 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
13АргентинаврПауло Гассанига
20БразилиязщЯн Коуту
22УругвайзщСантьяго Буэно
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
74'
5ИспанияпзДавид Лопес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
74'
18ИспанияпзОриоль Ромеу
14ИспанияпзАлейш Гарсия
12ИспанияпзТони Вилья
55'
25ИспаниянпМану Вальехо
55'
9АргентинанпВалентин Кастельянос
81'
11Испаниязщ Валери
55'
17ИспанияпзРодриго Рикельме
55'
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
74'
19Бразилияпз Рейниер
74'
7УругвайнпКристиан Стуани
81'
1ИспанияврСерхио Эррера
2ИспаниязщНачо Видаль
4ИспаниязщУнай Гарсия
3ИспаниязщХуан Крус
20ИспаниязщМануэль Санчес
6ИспанияпзЛукас Торро
64'
7ИспанияпзХон Монкайола
16ИспанияпзМой Гомес
15ИспаниянпРубен Пенья
64'
12МарокконпЭз Абде
8'
9АргентинанпЧими Авила
82'
11ИспаниянпЭнрике Барха
8'
8СербияпзДарко Брашанац
64'
22ИспаниянпАймар Орос
64'
18Испаниянп Кике
82'
Запасные
26ИспанияврТони Фуидиас
1ИспанияврХуан Карлос
4ИспаниязщАрнау Мартинес
2КолумбиязщБернардо Эспиноса
8ИспанияпзРамон Терратс
23ИспанияпзИван Мартин
10ИспанияпзСамуэль Сайс
13ИспанияврХуан Мануэль Перес
25ИспанияврАйтор Фернандес
23ИспаниязщАридане Эрнандес
19ИспанияпзПабло Ибаньес
10ИспанияпзРоберто Торрес
14ИспаниянпРубен Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
06.01.2022 Кубок Испании 1/16 финала Жирона1 : 0Осасуна
18.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Жирона0 : 1Осасуна
15.06.2016 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Осасуна2 : 1Жирона
03.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Жирона0 : 0Осасуна
01.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Осасуна0 : 1Жирона
02.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 36 Жирона3 : 0Осасуна
29.11.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 15 Осасуна0 : 0Жирона
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид11101028-93193,9
2
Лига чемпионов
Барселона1081124-42583,3
3
Лига чемпионов
Атлетико М1172218-92369,7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад1171316-132266,7
5
Лига Европы
Бетис1162314-82060,6
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1053219-81860,0
7 Осасуна1051410-101653,3
8 Райо Вальекано1143416-141545,5
9 Вильярреал1043312-61550,0
10 Валенсия1143418-131545,5
11 Вальядолид1142511-151442,4
12 Мальорка113359-121236,4
13 Альмерия1031611-171033,3
14 Севилья1124511-181030,3
15 Сельта1031611-201033,3
16 Эспаньол1124514-191030,3
17 Хетафе1023510-18930,0
18
Зона вылета
Жирона1022614-18826,7
19
Зона вылета
Кадис111465-22721,2
20
Зона вылета
Эльче110478-26412,1

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