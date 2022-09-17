21:18 ()
Свернуть список

Вильярреал - Альмерия 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
23 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Вильярреал
2-й тайм, 90'
1 : 1
Альмерия

  • 7'
    Альберто Морено
  • 50'
    Алекс Баэна
  • 2
    56'
    1:1
    Алекс Баэна
    56'
    Алекс Баэна
  • 57'
    Пау Торрес
  • 58'
    Ману Морланес
0'
45'
90'
  • 31'
    0:1
    Гонсало Мелеро
  • 61'
    Серхио Акьем
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Альмерия, которое состоится 23 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Альмерия
Альмерия
13АргентинаврХеронимо Рульи
23АлжирзщАйсса Манди
46'
3ИспаниязщРауль Альбиоль
4ИспаниязщПау Торрес
12КолумбиязщХоан Мохика
18ИспаниязщАльберто Морено
46'
10ИспанияпзДани Парехо
19ФранцияпзФрансис Коклен
87'
16ИспанияпзАлекс Баэна
22ИспанияпзХосе Луис Моралес
86'
11НигериянпСаму Чуквезе
62'
2ИспаниязщКико Фемения
46'
15СенегалнпНиколас Джексон
46'
14ИспанияпзМану Тригерос
62'
9НидерландынпАрно Данжума
86'
21ИспанияпзЙереми Пино
87'
1ИспанияврФернандо Пачеко
2Бразилиязщ Кайки
19БразилиязщРодриго Эли
21Испаниязщ Чуми
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
17ИспанияпзАлехандро Посо
5АргентинапзЛукас Робертоне
78'
4ИспанияпзИньиго Эгварас
78'
3ИспанияпзГонсало Мелеро
86'
12БразилиянпЛео Баптистау
55'
9МалинпЭль Билал Туре
86'
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
55'
6Испанияпз Сезар
78'
18ИспанияпзАрнау Пучмаль
78'
7БельгиянпЛарджи Рамазани
86'
14Бразилиянп Лазаро
86'
Запасные
31АндорраврИкер Альварес
1ИспанияврПепе Рейна
5ИспаниязщХорхе Куэнка
20ИспанияпзМану Морланес
17АргентинапзДжовани Ло Чельсо
13ИспанияврФернандо Мартинес
24Гвинея-БисаузщУбулан Мендес
22СербиязщСрджан Бабич
26СловакияпзМартин Швидерски
23ПортугалияпзСаму Кошта
8ИспанияпзФрансиско Портильо
28ПортугалияпзГи Гедеш
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИспанияХоан Руби
История личных встреч
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала Вильярреал8 : 0Альмерия
01.11.2018 Кубок Испании 1/16 финала Альмерия3 : 3Вильярреал
15.03.2015 Испания - Примера Тур 27 Альмерия0 : 0Вильярреал
19.10.2014 Испания - Примера Тур 8 Вильярреал2 : 0Альмерия
19.01.2014 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал2 : 0Альмерия
20.08.2013 Испания - Примера Тур 1 Альмерия2 : 3Вильярреал
11.05.2011 Испания - Примера Тур 36 Альмерия0 : 0Вильярреал
03.01.2011 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал2 : 0Альмерия
04.05.2010 Испания - Примера Тур 36 Альмерия4 : 2Вильярреал
09.01.2010 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал1 : 1Альмерия
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид11101028-93193,9
2
Лига чемпионов
Барселона1081124-42583,3
3
Лига чемпионов
Атлетико М1172218-92369,7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад1171316-132266,7
5
Лига Европы
Бетис1162314-82060,6
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1053219-81860,0
7 Осасуна1051410-101653,3
8 Райо Вальекано1143416-141545,5
9 Вильярреал1043312-61550,0
10 Валенсия1143418-131545,5
11 Вальядолид1142511-151442,4
12 Мальорка113359-121236,4
13 Альмерия1031611-171033,3
14 Севилья1124511-181030,3
15 Сельта1031611-201033,3
16 Эспаньол1124514-191030,3
17 Хетафе1023510-18930,0
18
Зона вылета
Жирона1022614-18826,7
19
Зона вылета
Кадис111465-22721,2
20
Зона вылета
Эльче110478-26412,1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close