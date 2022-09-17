Вильярреал - Альмерия 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
23 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
2-й тайм, 90'
1 : 1
- 7'Альберто Морено
- 50'Алекс Баэна
- 256'1:1Алекс Баэна56'Алекс Баэна
- 57'Пау Торрес
- 58'Ману Морланес
0'
45'
90'
- 31'0:1Гонсало Мелеро
- 61'Серхио Акьем
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Альмерия, которое состоится 23 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Альмерия
Альмерия
|13
|вр
|Херонимо Рульи
|23
|зщ
|Айсса Манди
46'
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|4
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Хоан Мохика
|18
|зщ
|Альберто Морено
46'
|10
|пз
|Дани Парехо
|19
|пз
|Франсис Коклен
87'
|16
|пз
|Алекс Баэна
|22
|пз
|Хосе Луис Моралес
86'
|11
|нп
|Саму Чуквезе
62'
|2
|зщ
|Кико Фемения
46'
|15
|нп
|Николас Джексон
46'
|14
|пз
|Ману Тригерос
62'
|9
|нп
|Арно Данжума
86'
|21
|пз
|Йереми Пино
87'
|1
|вр
|Фернандо Пачеко
|2
|зщ
|Кайки
|19
|зщ
|Родриго Эли
|21
|зщ
|Чуми
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|17
|пз
|Алехандро Посо
|5
|пз
|Лукас Робертоне
78'
|4
|пз
|Иньиго Эгварас
78'
|3
|пз
|Гонсало Мелеро
86'
|12
|нп
|Лео Баптистау
55'
|9
|нп
|Эль Билал Туре
86'
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
55'
|6
|пз
|Сезар
78'
|18
|пз
|Арнау Пучмаль
78'
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
86'
|14
|нп
|Лазаро
86'
Запасные
|31
|вр
|Икер Альварес
|1
|вр
|Пепе Рейна
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|20
|пз
|Ману Морланес
|17
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|13
|вр
|Фернандо Мартинес
|24
|зщ
|Убулан Мендес
|22
|зщ
|Срджан Бабич
|26
|пз
|Мартин Швидерски
|23
|пз
|Саму Кошта
|8
|пз
|Франсиско Портильо
|28
|пз
|Ги Гедеш
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хоан Руби
История личных встреч
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|8 : 0
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 3
|15.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 0
|19.10.2014
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 0
|19.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 0
|20.08.2013
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 3
|11.05.2011
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 0
|03.01.2011
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|04.05.2010
|Испания - Примера
|Тур 36
|4 : 2
|09.01.2010
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|93,9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|7
|2
|2
|18-9
|23
|69,7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|60,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|60,0
|7
|Осасуна
|10
|5
|1
|4
|10-10
|16
|53,3
|8
|Райо Вальекано
|11
|4
|3
|4
|16-14
|15
|45,5
|9
|Вильярреал
|10
|4
|3
|3
|12-6
|15
|50,0
|10
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|18-13
|15
|45,5
|11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|42,4
|12
|Мальорка
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|36,4
|13
|Альмерия
|10
|3
|1
|6
|11-17
|10
|33,3
|14
|Севилья
|11
|2
|4
|5
|11-18
|10
|30,3
|15
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|33,3
|16
|Эспаньол
|11
|2
|4
|5
|14-19
|10
|30,3
|17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|30,0
| 18
Зона вылета
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|26,7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|21,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
|12,1