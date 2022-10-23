Анже - Ренн 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
23 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
2-й тайм, 78'
1 : 1
- 53'1:1Амин Салама
- 55'Янн Валери
0'
45'
90'
- 43'0:1Амин Гуири
- 57'Флавьен Тэт
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ренн, которое состоится 23 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Поль Бернардони
|94
|зщ
|Янн Валери
|22
|зщ
|Седрик Унтонджи
|2
|зщ
|Батиста Менди
|17
|пз
|Ибраим Амаду
|15
|пз
|Пьеррик Капелле
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|7
|пз
|Софьян Буфаль
|23
|нп
|Адриен Уну
|11
|нп
|Амин Салама
69'
|19
|нп
|Абдалла Сима
69'
|30
|вр
|Стив Манданда
|27
|зщ
|Амари Траоре
|15
|зщ
|Кристофер Ву
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
77'
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
69'
|80
|пз
|Шека
|20
|пз
|Флавьен Тэт
|7
|нп
|Мартен Терье
77'
|19
|нп
|Амин Гуири
69'
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|33
|пз
|Дезире Дуэ
69'
|21
|пз
|Ловро Майер
69'
|25
|зщ
|Биргер Мелинг
77'
|10
|нп
|Камал Сулемана
77'
Запасные
|31
|зщ
|Ильес Шетти
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|5
|зщ
|Миха Блажич
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|10
|пз
|Химад Абделли
|26
|пз
|Ванисс Таиби
|92
|нп
|Сада Тиуб
|1
|вр
|Доган Алемдар
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|6
|пз
|Лесли Угочукву
|18
|пз
|Жануэль Белосьян
|28
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Бруно Женезио
История личных встреч
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 0
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 3
|11.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|23.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 2
|28.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|4 : 5 ДВ
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 1
|06.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|3 : 3
|18.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|75,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|78,8
| 4
Лига Европы
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|63,9
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|11
|6
|3
|2
|23-11
|21
|63,6
|6
|Монако
|11
|6
|3
|2
|20-14
|21
|63,6
|7
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|57,6
|8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|47,2
|9
|Клермон
|11
|5
|2
|4
|15-16
|17
|51,5
|10
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|45,5
|11
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|33,3
|12
|Труа
|11
|3
|3
|5
|19-22
|12
|36,4
|13
|Ницца
|11
|3
|3
|5
|10-14
|12
|36,4
|14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|13-19
|10
|30,3
|15
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|27,3
|16
|Осер
|11
|2
|3
|6
|11-23
|9
|27,3
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|24,2
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|22,2
| 19
Зона вылета
|Анже
|11
|2
|2
|7
|13-27
|8
|24,2
| 20
Зона вылета
|Брест
|11
|1
|3
|7
|11-25
|6
|18,2