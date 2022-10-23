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Анже - Ренн 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
23 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
Анже
2-й тайм, 78'
1 : 1
Ренн

  • 53'
    1:1
    Амин Салама
  • 55'
    Янн Валери
0'
45'
90'
  • 43'
    0:1
    Амин Гуири
  • 57'
    Флавьен Тэт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ренн, которое состоится 23 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
1ФранцияврПоль Бернардони
94ФранциязщЯнн Валери
22БенинзщСедрик Унтонджи
2ФранциязщБатиста Менди
17ФранцияпзИбраим Амаду
15ФранцияпзПьеррик Капелле
6АлжирпзНабиль Бенталеб
8МароккопзАззедин Унаи
7МароккопзСофьян Буфаль
23ФранциянпАдриен Уну
11ФранциянпАмин Салама
69'
19СенегалнпАбдалла Сима
69'
30ФранцияврСтив Манданда
27МализщАмари Траоре
15КамерунзщКристофер Ву
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
77'
14ФранцияпзБенжамен Буриго
69'
80Португалияпз Шека
20ФранцияпзФлавьен Тэт
7ФранциянпМартен Терье
77'
19ФранциянпАмин Гуири
69'
9ФранциянпАрно Калимуэндо
33ФранцияпзДезире Дуэ
69'
21ХорватияпзЛовро Майер
69'
25НорвегиязщБиргер Мелинг
77'
10ГананпКамал Сулемана
77'
Запасные
31АлжирзщИльес Шетти
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
5СловениязщМиха Блажич
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
10ФранцияпзХимад Абделли
26ФранцияпзВанисс Таиби
92СенегалнпСада Тиуб
1ТурцияврДоган Алемдар
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
6ФранцияпзЛесли Угочукву
18ФранцияпзЖануэль Белосьян
28ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
ФранцияЖеральд Батикл
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
06.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн2 : 0Анже
29.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Анже2 : 0Ренн
17.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Анже0 : 3Ренн
11.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Анже2 : 1Ренн
23.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Ренн1 : 2Анже
28.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Анже4 : 5 ДВРенн
07.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Ренн2 : 1Анже
06.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 Анже3 : 3Ренн
18.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 2 Ренн1 : 0Анже
20.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Ренн1 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ12102032-53288,9
2
Лига чемпионов
Ланс1283119-82775,0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Лорьян1182121-142678,8
4
Лига Европы
Марсель1272320-92363,9
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн1163223-112163,6
6 Монако1163220-142163,6
7 Лилль1161421-181957,6
8 Лион1252521-161747,2
9 Клермон1152415-161751,5
10 Тулуза1143417-181545,5
11 Монпелье1240822-241233,3
12 Труа1133519-221236,4
13 Ницца1133510-141236,4
14 Нант1124513-191030,3
15 Реймс1116412-19927,3
16 Осер1123611-23927,3
17
Зона вылета
Страсбург1115510-17824,2
18
Зона вылета
Аяччо122288-19822,2
19
Зона вылета
Анже1122713-27824,2
20
Зона вылета
Брест1113711-25618,2

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