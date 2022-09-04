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Клермон - Брест 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
23 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Клермон
Брест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Брест, которое состоится 23 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Брест
      Брест
      Главные тренеры
      ФранцияПаскаль Гастьен
      АрменияМишель Дер Закарян
      История личных встреч
      01.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 35 Брест2 : 0Клермон
      19.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 6 Клермон1 : 1Брест
      29.03.2019 Франция - Лига 2 Тур 30 Брест0 : 0Клермон
      29.10.2018 Франция - Лига 2 Тур 12 Клермон2 : 2Брест
      24.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 35 Брест1 : 0Клермон
      28.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 17 Клермон1 : 2Брест
      07.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 24 Клермон1 : 1Брест
      09.09.2016 Франция - Лига 2 Тур 6 Брест0 : 2Клермон
      06.05.2016 Франция - Лига 2 Тур 37 Клермон2 : 0Брест
      18.12.2015 Франция - Лига 2 Тур 19 Брест1 : 2Клермон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ12102032-53288,9
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс1283119-82775,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян1182121-142678,8
      4
      Лига Европы
      		Марсель1272320-92363,9
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн1163223-112163,6
      6 Монако1163220-142163,6
      7 Лилль1161421-181957,6
      8 Лион1252521-161747,2
      9 Клермон1152415-161751,5
      10 Тулуза1143417-181545,5
      11 Монпелье1240822-241233,3
      12 Труа1133519-221236,4
      13 Ницца1133510-141236,4
      14 Нант1124513-191030,3
      15 Реймс1116412-19927,3
      16 Осер1123611-23927,3
      17
      Зона вылета
      		Страсбург1115510-17824,2
      18
      Зона вылета
      		Аяччо122288-19822,2
      19
      Зона вылета
      		Анже1122713-27824,2
      20
      Зона вылета
      		Брест1113711-25618,2

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