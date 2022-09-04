Клермон - Брест 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
23 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Брест, которое состоится 23 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Брест
Брест
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|29.03.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 30
|0 : 0
|29.10.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 12
|2 : 2
|24.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 35
|1 : 0
|28.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 17
|1 : 2
|07.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 24
|1 : 1
|09.09.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 6
|0 : 2
|06.05.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 37
|2 : 0
|18.12.2015
|Франция - Лига 2
|Тур 19
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|75,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|78,8
| 4
Лига Европы
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|63,9
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|11
|6
|3
|2
|23-11
|21
|63,6
|6
|Монако
|11
|6
|3
|2
|20-14
|21
|63,6
|7
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|57,6
|8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|47,2
|9
|Клермон
|11
|5
|2
|4
|15-16
|17
|51,5
|10
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|45,5
|11
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|33,3
|12
|Труа
|11
|3
|3
|5
|19-22
|12
|36,4
|13
|Ницца
|11
|3
|3
|5
|10-14
|12
|36,4
|14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|13-19
|10
|30,3
|15
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|27,3
|16
|Осер
|11
|2
|3
|6
|11-23
|9
|27,3
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|24,2
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|22,2
| 19
Зона вылета
|Анже
|11
|2
|2
|7
|13-27
|8
|24,2
| 20
Зона вылета
|Брест
|11
|1
|3
|7
|11-25
|6
|18,2