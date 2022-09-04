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Тулуза - Страсбург 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
23 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Тулуза
Страсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Страсбург, которое состоится 23 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тулуза
      Тулуза
      Страсбург
      Страсбург
      Главные тренеры
      ФранцияФилипп Монтанье
      ФранцияЖюльен Стефан
      История личных встреч
      05.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Тулуза0 : 1Страсбург
      07.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Страсбург4 : 2Тулуза
      13.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 20 Тулуза1 : 2Страсбург
      03.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 Страсбург1 : 1Тулуза
      17.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Тулуза2 : 2Страсбург
      16.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Страсбург2 : 1Тулуза
      23.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 22 Страсбург2 : 0Тулуза
      18.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 4 Тулуза1 : 3Страсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ12102032-53288,9
      2
      Лига чемпионов
      		Лорьян1182121-142678,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс1173118-82472,7
      4
      Лига Европы
      		Марсель1172220-82369,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн1163223-112163,6
      6 Монако1163220-142163,6
      7 Лилль1161421-181957,6
      8 Клермон1152415-161751,5
      9 Тулуза1143417-181545,5
      10 Лион1142519-151442,4
      11 Монпелье1140721-221236,4
      12 Труа1133519-221236,4
      13 Ницца1133510-141236,4
      14 Нант1124513-191030,3
      15 Реймс1116412-19927,3
      16 Осер1123611-23927,3
      17
      Зона вылета
      		Страсбург1115510-17824,2
      18
      Зона вылета
      		Аяччо122288-19822,2
      19
      Зона вылета
      		Анже1122713-27824,2
      20
      Зона вылета
      		Брест1113711-25618,2

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