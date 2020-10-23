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Удинезе - Торино 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
23 Октября 2022 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Удинезе
Торино

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Торино, которое состоится 23 Октября 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Удинезе
      Удине
      Торино
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияАндреа Соттиль
      ХорватияИван Юрич
      История личных встреч
      06.02.2022 Италия - Серия А Тур 24 Удинезе2 : 0Торино
      22.11.2021 Италия - Серия А Тур 13 Торино2 : 1Удинезе
      10.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Удинезе0 : 1Торино
      12.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Торино2 : 3Удинезе
      23.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Торино1 : 0Удинезе
      20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Удинезе1 : 0Торино
      10.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 0Удинезе
      16.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Удинезе1 : 1Торино
      11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Торино2 : 0Удинезе
      20.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Удинезе2 : 3Торино
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи1082025-92686,7
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта1073016-62480,0
      3
      Лига чемпионов
      		Милан1072120-102376,7
      4
      Лига чемпионов
      		Рома1071213-92273,3
      5
      Лига Европы
      		Лацио1063121-52170,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Удинезе1063119-102170,0
      7 Ювентус1154217-71957,6
      8 Интер М1060418-141860,0
      9 Сассуоло1033412-121240,0
      10 Торино103258-121136,7
      11 Эмполи112549-151133,3
      12 Салернитана1024412-161033,3
      13 Фиорентина102448-121033,3
      14 Монца103169-151033,3
      15 Специя102359-19930,0
      16 Лечче101549-12826,7
      17 Болонья1014510-17723,3
      18
      Зона вылета
      		Верона101279-19516,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе100469-21413,3
      20
      Зона вылета
      		Сампдория100375-18310,0

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