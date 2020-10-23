Аталанта - Лацио 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
23 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лацио, которое состоится 23 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 3
|27.01.2021
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 2
|30.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 4
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 2
|19.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 3
|15.05.2019
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 2
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 3
|17.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|8
|2
|0
|25-9
|26
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|80,0
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|7
|2
|1
|20-10
|23
|76,7
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|7
|1
|2
|13-9
|22
|73,3
| 5
Лига Европы
|Лацио
|10
|6
|3
|1
|21-5
|21
|70,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|10
|6
|3
|1
|19-10
|21
|70,0
|7
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|57,6
|8
|Интер М
|10
|6
|0
|4
|18-14
|18
|60,0
|9
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|40,0
|10
|Торино
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|36,7
|11
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|33,3
|12
|Салернитана
|10
|2
|4
|4
|12-16
|10
|33,3
|13
|Фиорентина
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|33,3
|14
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|33,3
|15
|Специя
|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|30,0
|16
|Лечче
|10
|1
|5
|4
|9-12
|8
|26,7
|17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|23,3
| 18
Зона вылета
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|13,3
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|10
|0
|3
|7
|5-18
|3
|10,0