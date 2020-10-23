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Аталанта - Лацио 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
23 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Аталанта
Лацио

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Лацио, которое состоится 23 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аталанта
      Бергамо
      Лацио
      Рим
      Главные тренеры
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      ИталияМаурицио Сарри
      История личных встреч
      22.01.2022 Италия - Серия А Тур 23 Лацио0 : 0Аталанта
      30.10.2021 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта2 : 2Лацио
      31.01.2021 Италия - Серия А Тур 20 Аталанта1 : 3Лацио
      27.01.2021 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта3 : 2Лацио
      30.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Лацио1 : 4Аталанта
      24.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Аталанта3 : 2Лацио
      19.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Лацио3 : 3Аталанта
      15.05.2019 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 2Лацио
      05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Лацио1 : 3Аталанта
      17.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Аталанта1 : 0Лацио
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи1082025-92686,7
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта1073016-62480,0
      3
      Лига чемпионов
      		Милан1072120-102376,7
      4
      Лига чемпионов
      		Рома1071213-92273,3
      5
      Лига Европы
      		Лацио1063121-52170,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Удинезе1063119-102170,0
      7 Ювентус1154217-71957,6
      8 Интер М1060418-141860,0
      9 Сассуоло1033412-121240,0
      10 Торино103258-121136,7
      11 Эмполи112549-151133,3
      12 Салернитана1024412-161033,3
      13 Фиорентина102448-121033,3
      14 Монца103169-151033,3
      15 Специя102359-19930,0
      16 Лечче101549-12826,7
      17 Болонья1014510-17723,3
      18
      Зона вылета
      		Верона101279-19516,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе100469-21413,3
      20
      Зона вылета
      		Сампдория100375-18310,0

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