21:18 ()
Онлайн трансляции
Суббота 22 октября
Воскресенье 23 октября
Свернуть список

Бохум - Унион 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
23 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Бохум
Унион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Унион, которое состоится 23 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бохум
      Бохум
      Унион
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияТомас Леч
      ШвейцарияУрс Фишер
      История личных встреч
      14.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 34 Унион3 : 2Бохум
      18.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Бохум0 : 1Унион
      19.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Бохум2 : 2Унион
      15.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Унион2 : 0Бохум
      06.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Унион3 : 1Бохум
      03.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Бохум2 : 1Унион
      27.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Унион2 : 1Бохум
      06.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 1 Бохум2 : 1Унион
      29.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Унион1 : 0Бохум
      20.11.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Бохум1 : 1Унион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион1072118-62376,7
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария1054130-81963,3
      3
      Лига чемпионов
      		Майнц1153316-131854,5
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1053214-131860,0
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм1052317-101756,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф1052321-171756,7
      7 Боруссия М1044218-141653,3
      8 Боруссия Д1051413-141653,3
      9 Кёльн1144319-221648,5
      10 Вердер1043320-161550,0
      11 РБ Лейпциг1043317-151550,0
      12 Аугсбург1041511-161343,3
      13 Вольфсбург1024411-171033,3
      14 Штутгарт1015413-15826,7
      15 Герта1015412-15826,7
      16 Байер1022614-21826,7
      17
      Зона вылета
      		Шальке-041013610-24620,0
      18
      Зона вылета
      		Бохум101189-27413,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close