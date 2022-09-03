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Герта - Шальке-04 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
23 Октября 2022 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Герта
Шальке-04

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Шальке-04, которое состоится 23 Октября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Герта
      Берлин
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      Главные тренеры
      ГерманияСандро Шварц
      ГерманияФранк Крамер
      История личных встреч
      12.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Шальке-041 : 2Герта
      02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Герта3 : 0Шальке-04
      04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-043 : 2 ДВГерта
      31.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта0 : 0Шальке-04
      31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Шальке-043 : 0Герта
      25.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Герта2 : 2Шальке-04
      02.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Шальке-040 : 2Герта
      03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Шальке-041 : 0Герта
      14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта0 : 2Шальке-04
      11.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 20 Шальке-042 : 0Герта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион1072118-62376,7
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария1054130-81963,3
      3
      Лига чемпионов
      		Майнц1153316-131854,5
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1053214-131860,0
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм1052317-101756,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф1052321-171756,7
      7 Боруссия М1044218-141653,3
      8 Боруссия Д1051413-141653,3
      9 Кёльн1144319-221648,5
      10 Вердер1043320-161550,0
      11 РБ Лейпциг1043317-151550,0
      12 Аугсбург1041511-161343,3
      13 Вольфсбург1024411-171033,3
      14 Штутгарт1015413-15826,7
      15 Герта1015412-15826,7
      16 Байер1022614-21826,7
      17
      Зона вылета
      		Шальке-041013610-24620,0
      18
      Зона вылета
      		Бохум101189-27413,3

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