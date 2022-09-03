Герта - Шальке-04 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
23 Октября 2022 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Шальке-04, которое состоится 23 Октября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Франк Крамер
История личных встреч
|12.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|1 : 2
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|3 : 0
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|31.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 0
|25.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 2
|02.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 2
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 0
|14.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 2
|11.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|10
|7
|2
|1
|18-6
|23
|76,7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|5
|4
|1
|30-8
|19
|63,3
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|54,5
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|5
|3
|2
|14-13
|18
|60,0
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|10
|5
|2
|3
|17-10
|17
|56,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|21-17
|17
|56,7
|7
|Боруссия М
|10
|4
|4
|2
|18-14
|16
|53,3
|8
|Боруссия Д
|10
|5
|1
|4
|13-14
|16
|53,3
|9
|Кёльн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|48,5
|10
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|20-16
|15
|50,0
|11
|РБ Лейпциг
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|50,0
|12
|Аугсбург
|10
|4
|1
|5
|11-16
|13
|43,3
|13
|Вольфсбург
|10
|2
|4
|4
|11-17
|10
|33,3
|14
|Штутгарт
|10
|1
|5
|4
|13-15
|8
|26,7
|15
|Герта
|10
|1
|5
|4
|12-15
|8
|26,7
|16
|Байер
|10
|2
|2
|6
|14-21
|8
|26,7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|20,0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|10
|1
|1
|8
|9-27
|4
|13,3