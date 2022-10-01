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Эксельсиор - АЗ Алкмар 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Ваудестейн (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 3531
23 Октября 2022 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
Эксельсиор
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - АЗ Алкмар, которое состоится 23 Октября 2022 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ваудестейн (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эксельсиор
      Роттердам
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      1НидерландыврСтейн ван Гассел
      2БельгиязщСибе Хореманс
      4НидерландызщРедуан Эль-Яакуби
      34НидерландызщСерано Сеймор
      24НидерландызщНатанджело Маркело
      5ГерманияпзАдриан Файн
      33НидерландыпзЮлиан Бас
      8НидерландыпзКензо Гаудмейн
      10НидерландынпМаруан Азаркан
      9НидерландынпРеда Харчуч
      22ГрециянпЛазарос Лампру
      12НидерландыврХоби Верхюлст
      3ГрециязщПантелис Хацидиакос
      31НидерландызщСэм Бёкема
      22НидерландызщМаксим Деккер
      5ВенгриязщМилош Керкез
      6НидерландыпзТейьяни Рейндерс
      10НидерландыпзДани де Вит
      8НидерландыпзЙорди Класи
      19НидерландынпМирон ван Бредероде
      7ДаниянпЙенс Одгор
      11ШвециянпЙеспер Карлссон
      Запасные
      18НидерландыврНорберт Алблас
      17ГерманиязщМаксим Авуджа
      6НидерландыпзЙосуа Эйгенрам
      11БельгиянпДжаки Донкор
      7СербиянпНиколас Аграфиотис
      14НидерландынпКоухаиб Дриош
      29НидерландынпМайк ван Дёйнен
      13НидерландыврСем Вестервелд
      1ДанияврПетер Виндаль-Йенсен
      2ЯпониязщЮкинари Сугавара
      34НидерландызщМес де Вит
      25НидерландыпзРихедли Базур
      32НидерландыпзФедде де Йонг
      28НидерландыпзЗико Бюрместер
      14НидерландыпзПер Копмейнерс
      23ШвециянпМайкель Лахдо
      17НидерландынпЮсуф Бараси
      Главные тренеры
      НидерландыМаринус Дейкхёйзен
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      15.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Эксельсиор4 : 2АЗ Алкмар
      15.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 АЗ Алкмар2 : 1Эксельсиор
      03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Эксельсиор1 : 2АЗ Алкмар
      24.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 АЗ Алкмар0 : 2Эксельсиор
      05.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 АЗ Алкмар1 : 1Эксельсиор
      03.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Эксельсиор3 : 3АЗ Алкмар
      06.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 АЗ Алкмар2 : 0Эксельсиор
      15.08.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Эксельсиор2 : 2АЗ Алкмар
      17.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Эксельсиор1 : 4АЗ Алкмар
      02.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 АЗ Алкмар3 : 3Эксельсиор
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс11 28
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен10 24
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд11 24
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар10 23
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте10 19
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта10 17
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Валвейк11 14
      8 Херенвен10 14
      9 Фортуна11 12
      10 Утрехт10 12
      11 Витесс11 11
      12 НЕК Неймеген10 10
      13 Эксельсиор10 10
      14 Гоу Эхед Иглс10 9
      15 Камбюр10 8
      16
      Стыковая зона
      		Гронинген10 8
      17
      Зона вылета
      		Эммен11 6
      18
      Зона вылета
      		Волендам10 6

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