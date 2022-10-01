Эксельсиор - АЗ Алкмар 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ваудестейн (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 3531
23 Октября 2022 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - АЗ Алкмар, которое состоится 23 Октября 2022 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ваудестейн (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|4
|зщ
|Редуан Эль-Яакуби
|34
|зщ
|Серано Сеймор
|24
|зщ
|Натанджело Маркело
|5
|пз
|Адриан Файн
|33
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Кензо Гаудмейн
|10
|нп
|Маруан Азаркан
|9
|нп
|Реда Харчуч
|22
|нп
|Лазарос Лампру
|12
|вр
|Хоби Верхюлст
|3
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|22
|зщ
|Максим Деккер
|5
|зщ
|Милош Керкез
|6
|пз
|Тейьяни Рейндерс
|10
|пз
|Дани де Вит
|8
|пз
|Йорди Класи
|19
|нп
|Мирон ван Бредероде
|7
|нп
|Йенс Одгор
|11
|нп
|Йеспер Карлссон
Запасные
|18
|вр
|Норберт Алблас
|17
|зщ
|Максим Авуджа
|6
|пз
|Йосуа Эйгенрам
|11
|нп
|Джаки Донкор
|7
|нп
|Николас Аграфиотис
|14
|нп
|Коухаиб Дриош
|29
|нп
|Майк ван Дёйнен
|13
|вр
|Сем Вестервелд
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|34
|зщ
|Мес де Вит
|25
|пз
|Рихедли Базур
|32
|пз
|Федде де Йонг
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|14
|пз
|Пер Копмейнерс
|23
|нп
|Майкель Лахдо
|17
|нп
|Юсуф Бараси
Главные тренеры
|Маринус Дейкхёйзен
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|15.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|4 : 2
|15.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|2 : 1
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 2
|24.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|0 : 2
|05.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|1 : 1
|03.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|3 : 3
|06.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|2 : 0
|15.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|2 : 2
|17.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 4
|02.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|28
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|24
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Валвейк
|11
|14
|8
|Херенвен
|10
|14
|9
|Фортуна
|11
|12
|10
|Утрехт
|10
|12
|11
|Витесс
|11
|11
|12
|НЕК Неймеген
|10
|10
|13
|Эксельсиор
|10
|10
|14
|Гоу Эхед Иглс
|10
|9
|15
|Камбюр
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Гронинген
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Эммен
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Волендам
|10
|6