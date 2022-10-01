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Гронинген - ПСВ Эйндховен 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
23 Октября 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
Гронинген
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 23 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гронинген
      Гронинген
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      ГерманияФранк Вормут
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      История личных встреч
      16.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
      28.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 ПСВ Эйндховен5 : 2Гронинген
      24.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 ПСВ Эйндховен1 : 0Гронинген
      13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Гронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
      08.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
      25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 ПСВ Эйндховен3 : 1Гронинген
      26.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 ПСВ Эйндховен2 : 1Гронинген
      27.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Гронинген1 : 2ПСВ Эйндховен
      06.05.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 ПСВ Эйндховен0 : 0Гронинген
      13.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 Гронинген3 : 3ПСВ Эйндховен
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс10 25
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен10 24
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд10 23
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар10 23
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте10 19
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта10 17
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Валвейк10 14
      8 Херенвен10 14
      9 Утрехт10 12
      10 Фортуна10 11
      11 НЕК Неймеген10 10
      12 Эксельсиор10 10
      13 Гоу Эхед Иглс10 9
      14 Камбюр10 8
      15 Витесс10 8
      16
      Стыковая зона
      		Гронинген10 8
      17
      Зона вылета
      		Эммен10 6
      18
      Зона вылета
      		Волендам10 6

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