Гронинген - ПСВ Эйндховен 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
23 Октября 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПСВ Эйндховен, которое состоится 23 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 11-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Франк Вормут
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 1
|28.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|5 : 2
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 0
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 3
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|0 : 1
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|3 : 1
|26.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|2 : 1
|27.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 2
|06.05.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|0 : 0
|13.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|10
|25
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|10
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Валвейк
|10
|14
|8
|Херенвен
|10
|14
|9
|Утрехт
|10
|12
|10
|Фортуна
|10
|11
|11
|НЕК Неймеген
|10
|10
|12
|Эксельсиор
|10
|10
|13
|Гоу Эхед Иглс
|10
|9
|14
|Камбюр
|10
|8
|15
|Витесс
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Гронинген
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Эммен
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Волендам
|10
|6