21:19 ()
Онлайн трансляции
Суббота 22 октября
Воскресенье 23 октября
Свернуть список

Металлист - Днепр-1 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Металлист (Харьков, Украина), вместимость: 40003
23 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур
Металлист
Днепр-1

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист - Днепр-1, которое состоится 23 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Металлист (Харьков, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Металлист
      Харьков
      Днепр-1
      Днепр
      Главные тренеры
      УкраинаАлександр Кучер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д761016-31990,5
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1660017-218100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес842211-91458,3
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист741212-131361,9
      5 Заря Л741216-131361,9
      6 Александрия64119-61372,2
      7 Колос73225-61152,4
      8 Металлист 192562317-7950,0
      9 Динамо К63038-9950,0
      10 Ворскла72149-12733,3
      11 Минай71335-7628,6
      12 Львов71246-12523,8
      13 Рух В71158-14419,0
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс70342-7314,3
      16
      Зона вылета
      		Черноморец70254-1229,5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close