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Верес - Заря 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Колос (Млинов, Украина), вместимость: 3000
23 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур
Верес
Заря Л

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Заря Л, которое состоится 23 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Млинов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верес
      Ровно
      Заря Л
      Луганск
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      НидерландыПатрик ван Леуэн
      История личных встреч
      07.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 14 Заря Л3 : 0Верес
      03.03.2021 Кубок Украины 1/4 финала Верес1 : 2Заря Л
      29.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 7 Заря Л1 : 0Верес
      18.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Верес0 : 1Заря Л
      18.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Заря Л1 : 1Верес
      12.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Верес0 : 1Заря Л
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д761016-31990,5
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1660017-218100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес842211-91458,3
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист741212-131361,9
      5 Заря Л741216-131361,9
      6 Александрия64119-61372,2
      7 Колос73225-61152,4
      8 Металлист 192562317-7950,0
      9 Динамо К63038-9950,0
      10 Ворскла72149-12733,3
      11 Минай71335-7628,6
      12 Львов71246-12523,8
      13 Рух В71158-14419,0
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс70342-7314,3
      16
      Зона вылета
      		Черноморец70254-1229,5

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