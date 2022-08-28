Рух - Металлист 1925 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
23 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Металлист 1925, которое состоится 23 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Леонид Станиславович Кучук
|Валерий Сергеевич Кривенцов
История личных встреч
|28.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 0
|25.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 1
|15.11.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 18
|1 : 0
|10.08.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 3
|1 : 1
|05.05.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 27
|2 : 1
|06.10.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 12
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|7
|6
|1
|0
|16-3
|19
|90,5
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|6
|6
|0
|0
|17-2
|18
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11-9
|14
|58,3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12-13
|13
|61,9
|5
|Заря Л
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|61,9
|6
|Александрия
|6
|4
|1
|1
|9-6
|13
|72,2
|7
|Колос
|7
|3
|2
|2
|5-6
|11
|52,4
|8
|Металлист 1925
|6
|2
|3
|1
|7-7
|9
|50,0
|9
|Динамо К
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|50,0
|10
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9-12
|7
|33,3
|11
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|28,6
|12
|Львов
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|23,8
|13
|Рух В
|7
|1
|1
|5
|8-14
|4
|19,0
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|16,7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2-7
|3
|14,3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|7
|0
|2
|5
|4-12
|2
|9,5