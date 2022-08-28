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Рух - Металлист 1925 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
23 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур
Рух В
Металлист 1925

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Металлист 1925, которое состоится 23 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рух В
      Винники
      Металлист 1925
      Харьков
      Главные тренеры
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      УкраинаВалерий Сергеевич Кривенцов
      История личных встреч
      28.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Рух В2 : 0Металлист 1925
      25.07.2021 Украина - Премьер-лига Тур 1 Металлист 19252 : 1Рух В
      15.11.2019 Украина - Первая лига Тур 18 Рух В1 : 0Металлист 1925
      10.08.2019 Украина - Первая лига Тур 3 Металлист 19251 : 1Рух В
      05.05.2019 Украина - Первая лига Тур 27 Металлист 19252 : 1Рух В
      06.10.2018 Украина - Первая лига Тур 12 Рух В1 : 1Металлист 1925
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д761016-31990,5
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1660017-218100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес842211-91458,3
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист741212-131361,9
      5 Заря Л741216-131361,9
      6 Александрия64119-61372,2
      7 Колос73225-61152,4
      8 Металлист 192562317-7950,0
      9 Динамо К63038-9950,0
      10 Ворскла72149-12733,3
      11 Минай71335-7628,6
      12 Львов71246-12523,8
      13 Рух В71158-14419,0
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс70342-7314,3
      16
      Зона вылета
      		Черноморец70254-1229,5

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