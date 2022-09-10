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Белшина - Минск 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
23 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Белшина
Минск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Минск, которое состоится 23 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Белшина
      Бобруйск
      Минск
      Минск
      Главные тренеры
      БеларусьАльберт Владимирович Рыбак
      БеларусьВадим Викторович Скрипченко
      История личных встреч
      26.06.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Минск2 : 4Белшина
      05.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Минск2 : 2Белшина
      22.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Белшина1 : 3Минск
      28.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Белшина1 : 3Минск
      21.08.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Белшина0 : 2Минск
      24.04.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Минск1 : 1Белшина
      24.10.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Белшина4 : 0Минск
      21.06.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Минск2 : 1Белшина
      25.10.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Белшина1 : 2Минск
      13.09.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Минск1 : 1Белшина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С25164546-155269,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн25149242-185168,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ25156441-205168,0
      4 Ислочь26145742-274760,3
      5 БАТЭ261211342-184760,3
      6 Торпедо-БелАЗ26118734-274152,6
      7 Минск26116941-373950,0
      8 Гомель26116931-303950,0
      9 Неман26812634-313646,2
      10 Славия-Мозырь26851331-432937,2
      11 Белшина266101033-402835,9
      12 Слуцк26691124-392734,6
      13 Динамо-Брест25581225-372330,7
      14
      Стыковая зона
      		Витебск26481422-402025,6
      15
      Зона вылета
      		Арсенал26461616-391823,1
      16
      Зона вылета
      		Днепр М26332021-641215,4

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