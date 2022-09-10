Торпедо-БелАЗ - Шахтёр С 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
23 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Шахтёр С, которое состоится 23 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Шахтёр С
Солигорск
Главные тренеры
|Дмитрий Васильевич Молош
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|0 : 1
|17.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|3 : 1
|29.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|0 : 1
|05.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 4
|19.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|0 : 1
|14.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 0
|09.03.2020
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 1
|05.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|3 : 0
|22.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|0 : 1
|28.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр С
|25
|16
|4
|5
|46-15
|52
|69,3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|25
|14
|9
|2
|42-18
|51
|68,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|25
|15
|6
|4
|41-20
|51
|68,0
|4
|Ислочь
|26
|14
|5
|7
|42-27
|47
|60,3
|5
|БАТЭ
|26
|12
|11
|3
|42-18
|47
|60,3
|6
|Торпедо-БелАЗ
|26
|11
|8
|7
|34-27
|41
|52,6
|7
|Минск
|26
|11
|6
|9
|41-37
|39
|50,0
|8
|Гомель
|26
|11
|6
|9
|31-30
|39
|50,0
|9
|Неман
|26
|8
|12
|6
|34-31
|36
|46,2
|10
|Славия-Мозырь
|26
|8
|5
|13
|31-43
|29
|37,2
|11
|Белшина
|26
|6
|10
|10
|33-40
|28
|35,9
|12
|Слуцк
|26
|6
|9
|11
|24-39
|27
|34,6
|13
|Динамо-Брест
|25
|5
|8
|12
|25-37
|23
|30,7
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|26
|4
|8
|14
|22-40
|20
|25,6
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|26
|4
|6
|16
|16-39
|18
|23,1
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|26
|3
|3
|20
|21-64
|12
|15,4