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Торпедо-БелАЗ - Шахтёр С 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
23 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Торпедо-БелАЗ
Шахтёр С

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Шахтёр С, которое состоится 23 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Шахтёр С
      Солигорск
      Главные тренеры
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      25.06.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Шахтёр С0 : 1Торпедо-БелАЗ
      17.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Шахтёр С3 : 1Торпедо-БелАЗ
      29.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
      05.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Торпедо-БелАЗ1 : 4Шахтёр С
      19.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Шахтёр С0 : 1Торпедо-БелАЗ
      14.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С2 : 0Торпедо-БелАЗ
      09.03.2020 Кубок Беларуси 1/4 финала Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
      05.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Шахтёр С3 : 0Торпедо-БелАЗ
      22.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Торпедо-БелАЗ0 : 1Шахтёр С
      28.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Торпедо-БелАЗ1 : 0Шахтёр С
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С25164546-155269,3
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн25149242-185168,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ25156441-205168,0
      4 Ислочь26145742-274760,3
      5 БАТЭ261211342-184760,3
      6 Торпедо-БелАЗ26118734-274152,6
      7 Минск26116941-373950,0
      8 Гомель26116931-303950,0
      9 Неман26812634-313646,2
      10 Славия-Мозырь26851331-432937,2
      11 Белшина266101033-402835,9
      12 Слуцк26691124-392734,6
      13 Динамо-Брест25581225-372330,7
      14
      Стыковая зона
      		Витебск26481422-402025,6
      15
      Зона вылета
      		Арсенал26461616-391823,1
      16
      Зона вылета
      		Днепр М26332021-641215,4

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