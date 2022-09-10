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Урал - Крылья Советов 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
24 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 14-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Урал
Крылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Крылья Советов, которое состоится 24 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      09.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Урал0 : 3Крылья Советов
      10.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Урал0 : 1Крылья Советов
      20.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Крылья Советов1 : 1Урал
      18.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Крылья Советов0 : 1Урал
      11.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Урал3 : 1 ДВКрылья Советов
      08.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Крылья Советов2 : 3Урал
      17.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Урал1 : 3Крылья Советов
      25.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Крылья Советов0 : 1Урал
      20.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Урал1 : 1Крылья Советов
      08.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал1 : 3Крылья Советов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Урал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит13103036-53384,6
      2 Спартак М1492336-162969,0
      3 ЦСКА1475228-152661,9
      4 Ростов1475225-202661,9
      5 Краснодар1473427-202457,1
      6 Ахмат1472522-212354,8
      7 Динамо М1465324-172354,8
      8 Сочи1362522-222051,3
      9 Оренбург1461724-331945,2
      10 Крылья Советов1335514-191435,9
      11 Пари Нижний Новгород1434717-251331,0
      12 Урал1341813-231333,3
      13 Факел1419417-241228,6
      14 Локомотив М1433817-291228,6
      15
      Зона вылета
      		Химки1423913-28921,4
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1413107-25614,3

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