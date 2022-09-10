Урал - Крылья Советов 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
24 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 14-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Крылья Советов, которое состоится 24 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|09.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 1
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|18.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|11.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 1 ДВ
|08.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 3
|17.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 3
|25.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 1
|20.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 1
|08.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Урал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|84,6
|2
|Спартак М
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|69,0
|3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|61,9
|4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|61,9
|5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|57,1
|6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|54,8
|7
|Динамо М
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|54,8
|8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|51,3
|9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|45,2
|10
|Крылья Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|35,9
|11
|Пари Нижний Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|31,0
|12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|33,3
|13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|28,6
|14
|Локомотив М
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|28,6
| 15
Зона вылета
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|21,4
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|14,3