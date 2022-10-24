Зенит - Сочи 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 14-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Сочи, которое состоится 24 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|25.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 2 : 4
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 0
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 2
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 2
|17.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 1
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|21.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 2
|21.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|13.07.2010
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Зенит» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|84,6
|2
|Спартак М
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|69,0
|3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|61,9
|4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|61,9
|5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|57,1
|6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|54,8
|7
|Динамо М
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|54,8
|8
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|51,3
|9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|45,2
|10
|Крылья Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|35,9
|11
|Пари Нижний Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|31,0
|12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|33,3
|13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|28,6
|14
|Локомотив М
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|28,6
| 15
Зона вылета
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|21,4
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|14,3