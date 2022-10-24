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Зенит - Сочи 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
24 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 14-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Зенит
Сочи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Сочи, которое состоится 24 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      История личных встреч
      25.06.2022 Кубок PARI Премьер Сочи1 : 1 2 : 4Зенит
      03.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Сочи0 : 0Зенит
      03.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит1 : 2Сочи
      11.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Сочи1 : 2Зенит
      17.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Зенит3 : 1Сочи
      08.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Зенит2 : 1Сочи
      21.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Сочи0 : 2Зенит
      21.09.2017 Кубок России 1/16 финала Сочи3 : 2 ДВЗенит
      13.07.2010 Кубок России 1/16 финала Сочи1 : 3Зенит
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Зенит» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит13103036-53384,6
      2 Спартак М1492336-162969,0
      3 ЦСКА1475228-152661,9
      4 Ростов1475225-202661,9
      5 Краснодар1473427-202457,1
      6 Ахмат1472522-212354,8
      7 Динамо М1465324-172354,8
      8 Сочи1362522-222051,3
      9 Оренбург1461724-331945,2
      10 Крылья Советов1335514-191435,9
      11 Пари Нижний Новгород1434717-251331,0
      12 Урал1341813-231333,3
      13 Факел1419417-241228,6
      14 Локомотив М1433817-291228,6
      15
      Зона вылета
      		Химки1423913-28921,4
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1413107-25614,3

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