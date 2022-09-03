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Вест Хэм Юнайтед - Борнмут 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
24 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Борнмут, которое состоится 24 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Борнмут
      Борнмут
      Главные тренеры
      ШотландияДэвид Мойес
      АнглияСкотт Паркер
      История личных встреч
      01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Вест Хэм Юнайтед4 : 0Борнмут
      28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Борнмут2 : 2Вест Хэм Юнайтед
      19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Борнмут2 : 0Вест Хэм Юнайтед
      18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вест Хэм Юнайтед1 : 2Борнмут
      20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Борнмут
      26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Борнмут3 : 3Вест Хэм Юнайтед
      11.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 28 Борнмут3 : 2Вест Хэм Юнайтед
      21.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 2 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Борнмут
      12.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 21 Борнмут1 : 3Вест Хэм Юнайтед
      22.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 3 Вест Хэм Юнайтед3 : 4Борнмут
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал1191125-112884,8
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1182136-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1272323-142363,9
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1256120-102158,3
      5
      Лига Европы
      		Челси1163216-112163,6
      6 Манчестер Юнайтед1162316-162060,6
      7 Фулхэм1253422-221850,0
      8 Ливерпуль1144322-131648,5
      9 Брайтон энд Хоув Альбион1143415-141545,5
      10 Брентфорд1235418-211438,9
      11 Эвертон1234511-121336,1
      12 Кристал Пэлас1134412-161339,4
      13 Борнмут1134410-231339,4
      14 Астон Вилла1233611-161233,3
      15 Саутгемптон1233611-191233,3
      16 Лестер Сити1232721-241130,6
      17 Вест Хэм Юнайтед113269-121133,3
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед1123613-18927,3
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон122375-18925,0
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест122378-23925,0

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