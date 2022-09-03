Вест Хэм Юнайтед - Борнмут 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
24 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Борнмут, которое состоится 24 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Скотт Паркер
История личных встреч
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|4 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
|19.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|3 : 3
|11.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 2
|21.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 0
|12.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 3
|22.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|84,8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|78,8
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|7
|2
|3
|23-14
|23
|63,9
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|5
|6
|1
|20-10
|21
|58,3
| 5
Лига Европы
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|63,6
|6
|Манчестер Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|60,6
|7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22-22
|18
|50,0
|8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|48,5
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|45,5
|10
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18-21
|14
|38,9
|11
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|36,1
|12
|Кристал Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|39,4
|13
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|39,4
|14
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|33,3
|15
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11-19
|12
|33,3
|16
|Лестер Сити
|12
|3
|2
|7
|21-24
|11
|30,6
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|33,3
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|27,3
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|25,0
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|25,0