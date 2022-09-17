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Сельта - Хетафе 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
24 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 11-й тур
Сельта
Хетафе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Хетафе, которое состоится 24 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сельта
      Виго
      Хетафе
      Хетафе
      Главные тренеры
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      ИспанияКике Санчес Флорес
      История личных встреч
      20.04.2022 Испания - Примера Тур 33 Сельта0 : 2Хетафе
      25.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Хетафе0 : 3Сельта
      12.05.2021 Испания - Примера Тур 36 Сельта1 : 0Хетафе
      23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Хетафе1 : 1Сельта
      07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Хетафе0 : 0Сельта
      03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Сельта0 : 1Хетафе
      09.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Хетафе3 : 1Сельта
      01.10.2018 Испания - Примера Тур 7 Сельта1 : 1Хетафе
      19.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Хетафе3 : 0Сельта
      21.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Сельта1 : 1Хетафе
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Сельта» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид11101028-93193,9
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона1191128-42884,8
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1172218-92369,7
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад1171316-132266,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис1162314-82060,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б1153319-121854,5
      7 Вильярреал1153314-71854,5
      8 Осасуна1152411-111751,5
      9 Райо Вальекано1143416-141545,5
      10 Валенсия1143418-131545,5
      11 Вальядолид1142511-151442,4
      12 Мальорка113359-121236,4
      13 Альмерия1131712-191030,3
      14 Севилья1124511-181030,3
      15 Сельта1031611-201033,3
      16 Эспаньол1124514-191030,3
      17 Жирона1123615-19927,3
      18
      Зона вылета
      		Хетафе1023510-18930,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис111465-22721,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче110478-26412,1

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