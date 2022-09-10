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Сассуоло - Верона 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
24 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
Сассуоло
Верона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Верона, которое состоится 24 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сассуоло
      Сассуоло
      Верона
      Верона
      Главные тренеры
      ИталияАлессио Дионизи
      ИталияГабриэле Чоффи
      История личных встреч
      16.01.2022 Италия - Серия А Тур 22 Сассуоло2 : 4Верона
      21.08.2021 Италия - Серия А Тур 1 Верона2 : 3Сассуоло
      13.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Сассуоло3 : 2Верона
      22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Верона0 : 2Сассуоло
      28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Сассуоло3 : 3Верона
      25.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Верона0 : 1Сассуоло
      18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Верона0 : 1Сассуоло
      25.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Сассуоло0 : 2Верона
      01.05.2016 Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 0Верона
      20.12.2015 Италия - Серия А Тур 17 Верона1 : 1Сассуоло
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи1192026-92987,9
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1182124-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио1173123-52472,7
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта1173116-82472,7
      5
      Лига Европы
      		Рома1171313-102266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Удинезе1163220-122163,6
      7 Интер М1170422-172163,6
      8 Ювентус1154217-71957,6
      9 Торино1142510-131442,4
      10 Салернитана1134413-161339,4
      11 Сассуоло1033412-121240,0
      12 Эмполи112549-151133,3
      13 Болонья1124512-171030,3
      14 Монца1131710-191030,3
      15 Фиорентина1124511-161030,3
      16 Специя112369-20927,3
      17 Лечче111559-14824,2
      18
      Зона вылета
      		Верона101279-19516,7
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе100469-21413,3
      20
      Зона вылета
      		Сампдория100375-18310,0

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