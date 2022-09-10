Сассуоло - Верона 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
24 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Верона, которое состоится 24 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Верона
Верона
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 3
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|3 : 3
|25.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 1
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 1
|25.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 2
|01.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 0
|20.12.2015
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|11
|9
|2
|0
|26-9
|29
|87,9
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|78,8
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|7
|3
|1
|23-5
|24
|72,7
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|11
|7
|3
|1
|16-8
|24
|72,7
| 5
Лига Европы
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|63,6
|7
|Интер М
|11
|7
|0
|4
|22-17
|21
|63,6
|8
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|57,6
|9
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|42,4
|10
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|39,4
|11
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|40,0
|12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|33,3
|13
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|30,3
|14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|30,3
|15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|30,3
|16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|27,3
|17
|Лечче
|11
|1
|5
|5
|9-14
|8
|24,2
| 18
Зона вылета
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|10
|0
|4
|6
|9-21
|4
|13,3
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|10
|0
|3
|7
|5-18
|3
|10,0