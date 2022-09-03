Кривбасс - Ингулец 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
24 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Ингулец, которое состоится 24 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|7
|7
|0
|0
|18-2
|21
|100,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|7
|6
|1
|0
|16-3
|19
|90,5
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11-6
|16
|76,2
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря Л
|8
|5
|1
|2
|17-13
|16
|66,7
|5
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|51,9
|6
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12-14
|13
|54,2
|7
|Колос
|7
|3
|2
|2
|5-6
|11
|52,4
|8
|Металлист 1925
|7
|2
|4
|1
|8-8
|10
|47,6
|9
|Динамо К
|7
|3
|1
|3
|9-10
|10
|47,6
|10
|Ворскла
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|33,3
|11
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|28,6
|12
|Рух В
|8
|1
|2
|5
|9-15
|5
|20,8
|13
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6-14
|5
|20,8
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|16,7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2-7
|3
|14,3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|7
|0
|2
|5
|4-12
|2
|9,5