03:30 ()
Свернуть список

Кривбасс - Ингулец 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
24 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур
Кривбасс
Ингулец

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Ингулец, которое состоится 24 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Ингулец
      Петрово
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      УкраинаСергей Дмитриевич Лавриненко
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1770018-221100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д761016-31990,5
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия751111-61676,2
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л851217-131666,7
      5 Верес942311-101451,9
      6 Металлист841312-141354,2
      7 Колос73225-61152,4
      8 Металлист 192572418-81047,6
      9 Динамо К73139-101047,6
      10 Ворскла822410-13833,3
      11 Минай71335-7628,6
      12 Рух В81259-15520,8
      13 Львов81256-14520,8
      14 Ингулец60334-7316,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс70342-7314,3
      16
      Зона вылета
      		Черноморец70254-1229,5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close