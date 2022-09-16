03:30 ()
Свернуть список

Гомель - Ислочь 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
24 Октября 2022 года в 15:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Гомель
Ислочь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Ислочь, которое состоится 24 Октября 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гомель
      Гомель
      Ислочь
      Минский район
      Главные тренеры
      БеларусьВладимир Владимирович Невинский
      БеларусьАртём Александрович Радьков
      История личных встреч
      25.06.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Ислочь1 : 1Гомель
      07.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Ислочь1 : 2Гомель
      19.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Гомель2 : 0Ислочь
      31.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Гомель2 : 2Ислочь
      27.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Ислочь3 : 1Гомель
      01.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Ислочь0 : 1Гомель
      12.08.2018 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель0 : 2Ислочь
      27.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Гомель1 : 2Ислочь
      18.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Гомель0 : 1Ислочь
      23.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Ислочь0 : 1Гомель
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С26174547-155570,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн25149242-185168,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ25156441-205168,0
      4 Ислочь26145742-274760,3
      5 БАТЭ261211342-184760,3
      6 Торпедо-БелАЗ27118834-284150,6
      7 Минск27117943-394049,4
      8 Гомель26116931-303950,0
      9 Неман26812634-313646,2
      10 Слуцк27791125-393037,0
      11 Славия-Мозырь27861332-443037,0
      12 Белшина276111035-422935,8
      13 Динамо-Брест25581225-372330,7
      14
      Стыковая зона
      		Витебск27481522-412024,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал27471617-401923,5
      16
      Зона вылета
      		Днепр М26332021-641215,4

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close