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Днепр М - Энергетик-БГУ 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
24 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
Днепр М
Энергетик-БГУ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Энергетик-БГУ, которое состоится 24 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр М
      Могилёв
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Главные тренеры
      БеларусьЮрий Николаевич Лукашов
      БеларусьПавел Петрович Родненок
      История личных встреч
      27.06.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Энергетик-БГУ1 : 1Днепр М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С26174547-155570,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн25149242-185168,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ25156441-205168,0
      4 Ислочь26145742-274760,3
      5 БАТЭ261211342-184760,3
      6 Торпедо-БелАЗ27118834-284150,6
      7 Минск27117943-394049,4
      8 Гомель26116931-303950,0
      9 Неман26812634-313646,2
      10 Слуцк27791125-393037,0
      11 Славия-Мозырь27861332-443037,0
      12 Белшина276111035-422935,8
      13 Динамо-Брест25581225-372330,7
      14
      Стыковая зона
      		Витебск27481522-412024,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал27471617-401923,5
      16
      Зона вылета
      		Днепр М26332021-641215,4

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