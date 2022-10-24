БАТЭ - Неман 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
24 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 27-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Неман, которое состоится 24 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Неман
Гродно
Главные тренеры
|Александр Сергеевич Михайлов
|Игорь Николаевич Ковалевич
История личных встреч
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|0 : 0
|27.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|06.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 1
|22.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|0 : 2
|12.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|3 : 0
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|0 : 2
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|3 : 1
|28.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|1 : 0
|17.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 1
|04.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр С
|26
|17
|4
|5
|47-15
|55
|70,5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|25
|14
|9
|2
|42-18
|51
|68,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|25
|15
|6
|4
|41-20
|51
|68,0
|4
|Ислочь
|26
|14
|5
|7
|42-27
|47
|60,3
|5
|БАТЭ
|26
|12
|11
|3
|42-18
|47
|60,3
|6
|Торпедо-БелАЗ
|27
|11
|8
|8
|34-28
|41
|50,6
|7
|Минск
|27
|11
|7
|9
|43-39
|40
|49,4
|8
|Гомель
|26
|11
|6
|9
|31-30
|39
|50,0
|9
|Неман
|26
|8
|12
|6
|34-31
|36
|46,2
|10
|Слуцк
|27
|7
|9
|11
|25-39
|30
|37,0
|11
|Славия-Мозырь
|27
|8
|6
|13
|32-44
|30
|37,0
|12
|Белшина
|27
|6
|11
|10
|35-42
|29
|35,8
|13
|Динамо-Брест
|25
|5
|8
|12
|25-37
|23
|30,7
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|27
|4
|8
|15
|22-41
|20
|24,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|27
|4
|7
|16
|17-40
|19
|23,5
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|26
|3
|3
|20
|21-64
|12
|15,4