Бенфика - Ювентус 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
25 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Ювентус, которое состоится 25 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|14.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 2
|1 : 2
|28.07.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 1 2 : 4
|01.05.2014
|Лига Европы
|1/2 финала
|0 : 0
|24.04.2014
|Лига Европы
|1/2 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|4
|3
|4
|Рейнджерс
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|4
|10
| 2
1/8 финала
|Порту
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Атлетико М
|4
|4
|4
|Байер
|4
|3
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Интер М
|4
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Барселона
|4
|4
|4
|Виктория Пльзень
|4
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|7
| 2
1/8 финала
|Марсель
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Спортинг
|4
|6
|4
|Айнтрахт Ф
|4
|4
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Челси
|4
|7
| 2
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Милан
|4
|4
|4
|Динамо З
|4
|4
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|10
| 2
1/8 финала
|РБ Лейпциг
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Шахтёр Д
|4
|5
|4
|Селтик
|4
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Севилья
|4
|2
|4
|Копенгаген
|4
|2
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|8
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|4
|8
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Маккаби Х
|4
|3
|4
|Ювентус
|4
|3