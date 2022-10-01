Боруссия Д - Манчестер Сити 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
25 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Дортмунд - Манчестер Сити, которое состоится 25 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|14.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 2
|2 : 1
|14.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 2
|06.04.2021
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 1
|21.07.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|0 : 1
|28.07.2016
|Международный кубок чемпионов
|Китай
|1 : 1 5 : 6
|04.12.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 6
|1 : 0
|03.10.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 2
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Манчестер Сити». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|4
|3
|4
|Рейнджерс
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|4
|10
| 2
1/8 финала
|Порту
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Атлетико М
|4
|4
|4
|Байер
|4
|3
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Интер М
|4
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Барселона
|4
|4
|4
|Виктория Пльзень
|4
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|7
| 2
1/8 финала
|Марсель
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Спортинг
|4
|6
|4
|Айнтрахт Ф
|4
|4
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Челси
|4
|7
| 2
1/8 финала
|Ред Булл Зальцбург
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Милан
|4
|4
|4
|Динамо З
|4
|4
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|10
| 2
1/8 финала
|РБ Лейпциг
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Шахтёр Д
|4
|5
|4
|Селтик
|4
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Севилья
|4
|2
|4
|Копенгаген
|4
|2
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|8
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|4
|8
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Маккаби Х
|4
|3
|4
|Ювентус
|4
|3