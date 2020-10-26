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Аякс - Ливерпуль 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
26 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур
Аякс
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Ливерпуль, которое состоится 26 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам, Нидерланды
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      13.09.2022 Лига чемпионов Группа A. Тур 2 Ливерпуль2 : 1Аякс
      01.12.2020 Лига чемпионов Группа D. Тур 5 Ливерпуль1 : 0Аякс
      21.10.2020 Лига чемпионов Группа D. Тур 1 Аякс0 : 1Ливерпуль
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи4 12
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль4 9
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс4 3
      4 Рейнджерс4 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге4 10
      2
      1/8 финала
      		Порту4 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Атлетико М4 4
      4 Байер4 3
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария4 12
      2
      1/8 финала
      		Интер М4 7
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Барселона4 4
      4 Виктория Пльзень4 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур4 7
      2
      1/8 финала
      		Марсель4 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Спортинг4 6
      4 Айнтрахт Ф4 4
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Челси4 7
      2
      1/8 финала
      		Ред Булл Зальцбург4 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Милан4 4
      4 Динамо З4 4
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид4 10
      2
      1/8 финала
      		РБ Лейпциг4 6
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Шахтёр Д4 5
      4 Селтик4 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити4 10
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д4 7
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Севилья4 2
      4 Копенгаген4 2
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ4 8
      2
      1/8 финала
      		Бенфика4 8
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Маккаби Х4 3
      4 Ювентус4 3

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