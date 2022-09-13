Тоттенхэм - Спортинг 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
26 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Спортинг, которое состоится 26 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|13.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа D. Тур 2
|2 : 0