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Тоттенхэм - Спортинг 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
26 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Спортинг, которое состоится 26 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
13.09.2022 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Спортинг2 : 0Тоттенхэм Хотспур

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