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Унион - Брага 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
27 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Унион
Брага

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Брага, которое состоится 27 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Унион
      Берлин, Германия
      Брага
      Брага, Португалия
      Главные тренеры
      ШвейцарияУрс Фишер
      ПортугалияАртур Жорже
      История личных встреч
      15.09.2022 Лига Европы Группа D. Тур 2 Брага1 : 0Унион
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Арсенал4 12
      2
      Плей-офф
      		ПСВ Эйндховен4 7
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Будё-Глимт4 4
      4 Цюрих4 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фенербахче4 10
      2
      Плей-офф
      		Ренн4 10
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЕК Ларнака4 3
      4 Динамо К4 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бетис4 10
      2
      Плей-офф
      		Лудогорец4 7
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Рома4 4
      4 ХИК4 1
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Юнион4 10
      2
      Плей-офф
      		Брага4 7
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Унион4 6
      4 Мальмё4 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Сосьедад4 12
      2
      Плей-офф
      		Манчестер Юнайтед4 9
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Шериф4 3
      4 Омония4 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фейеноорд4 5
      2
      Плей-офф
      		Мидтьюлланн4 5
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Лацио4 5
      4 Штурм4 5
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фрайбург4 12
      2
      Плей-офф
      		Карабах4 7
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Нант4 3
      4 Олимпиакос4 1
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ференцварош4 9
      2
      Плей-офф
      		Трабзонспор4 6
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Монако4 6
      4 Црвена Звезда4 3

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