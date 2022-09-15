Ференцварош - Монако 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
27 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Монако, которое состоится 27 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Филипп Клеман
История личных встреч
|15.09.2022
|Лига Европы
|Группа H. Тур 2
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 2
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|7
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Будё-Глимт
|4
|4
|4
|Цюрих
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фенербахче
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Ренн
|4
|10
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|АЕК Ларнака
|4
|3
|4
|Динамо К
|4
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бетис
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Лудогорец
|4
|7
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Рома
|4
|4
|4
|ХИК
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юнион
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Брага
|4
|7
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Унион
|4
|6
|4
|Мальмё
|4
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Сосьедад
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|9
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Шериф
|4
|3
|4
|Омония
|4
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фейеноорд
|4
|5
| 2
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|4
|5
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Лацио
|4
|5
|4
|Штурм
|4
|5
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фрайбург
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Нант
|4
|3
|4
|Олимпиакос
|4
|1
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ференцварош
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Трабзонспор
|4
|6
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Монако
|4
|6
|4
|Црвена Звезда
|4
|3