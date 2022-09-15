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Андерлехт - Стяуа 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
27 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 5-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва)
Андерлехт
Стяуа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Стяуа, которое состоится 27 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Андерлехт
      Брюссель, Бельгия
      Стяуа
      Бухарест, Румыния
      Главные тренеры
      БельгияФелис Маззу
      РумынияНиколае Дикэ
      История личных встреч
      15.09.2022 Лига конференций Группа B. Тур 2 Стяуа0 : 0Андерлехт
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Истанбул Башакшехир4 10
      2
      Плей-офф
      		Фиорентина4 7
      3 Хартс4 3
      4 Рижская футбольная школа4 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вест Хэм Юнайтед4 12
      2
      Плей-офф
      		Силькеборг4 6
      3 Андерлехт4 4
      4 Стяуа4 1
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вильярреал4 12
      2
      Плей-офф
      		Лех П4 5
      3 Хапоэль Б-Ш4 3
      4 Аустрия В4 1
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Партизан4 8
      2
      Плей-офф
      		Ницца4 5
      3 Кёльн4 4
      4 Словацко4 4
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		АЗ Алкмар4 9
      2
      Плей-офф
      		Днепр-14 7
      3 Аполлон Л4 4
      4 Вадуц4 2
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Юргорден4 10
      2
      Плей-офф
      		Мольде4 7
      3 Гент4 4
      4 Шэмрок Роверс4 1
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Сивасспор4 7
      2
      Плей-офф
      		ЧФР Клуж4 7
      3 Славия П4 4
      4 Балкани4 4
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Базель4 7
      2
      Плей-офф
      		Пюник4 6
      3 Слован Бр4 5
      4 Жальгирис4 4

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