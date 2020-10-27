Ницца - Партизан 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
27 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Иштван Вад II (Будапешт, Венгрия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Партизан, которое состоится 27 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца, Франция
Партизан
Белград, Сербия
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Александар Станоевич
История личных встреч
|15.09.2022
|Лига конференций
|Группа D. Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|4
|7
|3
|Хартс
|4
|3
|4
|Рижская футбольная школа
|4
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Силькеборг
|4
|6
|3
|Андерлехт
|4
|4
|4
|Стяуа
|4
|1
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Лех П
|4
|5
|3
|Хапоэль Б-Ш
|4
|3
|4
|Аустрия В
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Партизан
|4
|8
| 2
Плей-офф
|Ницца
|4
|5
|3
|Кёльн
|4
|4
|4
|Словацко
|4
|4
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|4
|7
|3
|Аполлон Л
|4
|4
|4
|Вадуц
|4
|2
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юргорден
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Мольде
|4
|7
|3
|Гент
|4
|4
|4
|Шэмрок Роверс
|4
|1
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Сивасспор
|4
|7
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|4
|7
|3
|Славия П
|4
|4
|4
|Балкани
|4
|4
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Базель
|4
|7
| 2
Плей-офф
|Пюник
|4
|6
|3
|Слован Бр
|4
|5
|4
|Жальгирис
|4
|4