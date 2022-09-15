Балкани - Славия П 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово), вместимость: 16000
27 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 5-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балкани - Славия П, которое состоится 27 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балкани
Сува-Река, Косово
Славия П
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Илир Дая
|Йиндржих Трпишовски
История личных встреч
|15.09.2022
|Лига конференций
|Группа G. Тур 2
|3 : 2