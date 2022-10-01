Слован Бр - Пюник 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Народны) (Братислава, Словакия), вместимость: 29935
27 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Мануэль Шюттенгрубер (Линц, Австрия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Пюник, которое состоится 27 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Народны) (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Пюник
Ереван, Армения
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Егише Меликович Меликян
История личных встреч
|15.09.2022
|Лига конференций
|Группа H. Тур 2
|2 : 0
|06.07.2017
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд
|5 : 0
|29.06.2017
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд
|1 : 4