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Слован Бр - Пюник 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Народны) (Братислава, Словакия), вместимость: 29935
27 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Мануэль Шюттенгрубер (Линц, Австрия)
Слован Бр
Пюник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Пюник, которое состоится 27 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Народны) (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Пюник
Ереван, Армения
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Армения Егише Меликович Меликян
История личных встреч
15.09.2022 Лига конференций Группа H. Тур 2 Пюник2 : 0Слован Бр
06.07.2017 Лига Европы 1-й квалификационный раунд Слован Бр5 : 0Пюник
29.06.2017 Лига Европы 1-й квалификационный раунд Пюник1 : 4Слован Бр

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