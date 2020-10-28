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Оренбург - Факел 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
28 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 15-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Оренбург
Факел

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Факел, которое состоится 28 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оренбург
      Оренбург
      Факел
      Воронеж
      Главные тренеры
      ЧехияМарцел Личка
      РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
      История личных встреч
      13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Факел1 : 0Оренбург
      31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Оренбург0 : 2Факел
      27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 27 Оренбург1 : 2Факел
      05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Факел0 : 2Оренбург
      18.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 24 Оренбург5 : 0Факел
      05.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Факел0 : 1Оренбург
      15.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 21 Факел1 : 2Оренбург
      20.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Оренбург1 : 0Факел
      15.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 47 Факел0 : 2Оренбург
      19.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Оренбург2 : 1Факел
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Факел». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит14113043-53685,7
      2 Спартак М1492336-162969,0
      3 ЦСКА1475228-152661,9
      4 Ростов1475225-202661,9
      5 Краснодар1473427-202457,1
      6 Ахмат1472522-212354,8
      7 Динамо М1465324-172354,8
      8 Сочи1462622-292047,6
      9 Оренбург1461724-331945,2
      10 Урал1451815-241638,1
      11 Крылья Советов1435615-211433,3
      12 Пари Нижний Новгород1434717-251331,0
      13 Факел1419417-241228,6
      14 Локомотив М1433817-291228,6
      15
      Зона вылета
      		Химки1423913-28921,4
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1413107-25614,3

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