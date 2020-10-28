Словацко - Кёльн 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия), вместимость: 8121
28 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)
Остановлен
0 : 0
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словацко - Кёльн, которое состоится 28 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словацко
Угерске-Градиште, Чехия
Кёльн
Кёльн, Германия
|1
|вр
|Филип Нгуиэн
|6
|зщ
|Станислав Гофманн
|3
|зщ
|Михал Кадлец
|14
|зщ
|Мерхас Доски
|27
|пз
|Михал Томич
|19
|пз
|Ян Калабишка
|10
|пз
|Михал Травник
|28
|пз
|Властимил Даничек
|20
|пз
|Марек Гавлик
|11
|пз
|Милан Петржела
|17
|нп
|Ондржей Мигалик
|20
|вр
|Марвин Швебе
|15
|зщ
|Лука Килиан
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|3
|зщ
|Кристиан Педерсен
|17
|пз
|Кингсли Шиндлер
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|6
|пз
|Эрик Мартель
|28
|пз
|Эйе Скири
|11
|пз
|Флориан Кайнц
|33
|нп
|Флориан Диц
|23
|нп
|Саркис Адамян
Запасные
|30
|вр
|Томаш Фриштак
|31
|вр
|Иржи Борек
|5
|зщ
|Томаш Бржечка
|4
|зщ
|Патрик Шимко
|8
|пз
|Владислав Лёвин
|13
|пз
|Михал Когут
|24
|пз
|Павел Юрошка
|99
|пз
|Власий Синявский
|7
|пз
|Даниэль Гользер
|9
|нп
|Филип Вехета
|15
|нп
|Патрик Бранднер
|18
|нп
|Либор Козак
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|1
|вр
|Тимо Хорн
|5
|зщ
|Никола Солдо
|48
|зщ
|Георг Штраух
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|14
|пз
|Йонас Хектор
|45
|пз
|Йозуа Швиртен
|18
|пз
|Ондрей Дуда
|37
|пз
|Линтон Майна
|13
|нп
|Марк Ут
|43
|нп
|Maximilian Schmid
|21
|нп
|Штеффен Тиггес
Главные тренеры
|Мартин Сведик
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|15.09.2022
|Лига конференций
|Группа D. Тур 2
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|5
|10
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|5
|10
|3
|Хартс
|5
|6
|4
|Рижская футбольная школа
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Силькеборг
|5
|6
|3
|Андерлехт
|5
|5
|4
|Стяуа
|5
|2
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Лех П
|5
|6
|3
|Хапоэль Б-Ш
|5
|4
|4
|Аустрия В
|5
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ницца
|5
|8
| 2
Плей-офф
|Партизан
|5
|8
|3
|Кёльн
|4
|4
|4
|Словацко
|4
|4
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|5
|10
|3
|Аполлон Л
|5
|4
|4
|Вадуц
|5
|2
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юргорден
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Мольде
|5
|7
|3
|Гент
|5
|5
|4
|Шэмрок Роверс
|5
|2
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Сивасспор
|5
|10
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|5
|7
|3
|Славия П
|5
|7
|4
|Балкани
|5
|4
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|5
|8
| 2
Плей-офф
|Базель
|5
|8
|3
|Пюник
|5
|6
|4
|Жальгирис
|5
|5