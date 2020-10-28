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Словацко - Кёльн 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия), вместимость: 8121
28 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 5-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)
Словацко
Остановлен
0 : 0
Кёльн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словацко - Кёльн, которое состоится 28 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Словацко
      Угерске-Градиште, Чехия
      Кёльн
      Кёльн, Германия
      1ЧехияврФилип Нгуиэн
      6ЧехиязщСтанислав Гофманн
      3ЧехиязщМихал Кадлец
      14ИракзщМерхас Доски
      27СловакияпзМихал Томич
      19ЧехияпзЯн Калабишка
      10ЧехияпзМихал Травник
      28ЧехияпзВластимил Даничек
      20ЧехияпзМарек Гавлик
      11ЧехияпзМилан Петржела
      17ЧехиянпОндржей Мигалик
      20ГерманияврМарвин Швебе
      15ГерманиязщЛука Килиан
      4ГерманиязщТимо Хюберс
      3ДаниязщКристиан Педерсен
      17ГанапзКингсли Шиндлер
      8ГерманияпзДенис Хусейнбашич
      6ГерманияпзЭрик Мартель
      28ТуниспзЭйе Скири
      11АвстрияпзФлориан Кайнц
      33ГерманиянпФлориан Диц
      23АрмениянпСаркис Адамян
      Запасные
      30ЧехияврТомаш Фриштак
      31ЧехияврИржи Борек
      5ЧехиязщТомаш Бржечка
      4СловакиязщПатрик Шимко
      8РоссияпзВладислав Лёвин
      13ЧехияпзМихал Когут
      24ЧехияпзПавел Юрошка
      99ЭстонияпзВласий Синявский
      7ЧехияпзДаниэль Гользер
      9ЧехиянпФилип Вехета
      15ЧехиянпПатрик Бранднер
      18ЧехиянпЛибор Козак
      40ГерманияврЙонас Урбиг
      1ГерманияврТимо Хорн
      5ХорватиязщНикола Солдо
      48ГерманиязщГеорг Штраух
      2ГерманиязщБенно Шмиц
      14ГерманияпзЙонас Хектор
      45ГерманияпзЙозуа Швиртен
      18СловакияпзОндрей Дуда
      37ГерманияпзЛинтон Майна
      13ГерманиянпМарк Ут
      43ГерманиянпMaximilian Schmid
      21ГерманиянпШтеффен Тиггес
      Главные тренеры
      ЧехияМартин Сведик
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      История личных встреч
      15.09.2022 Лига конференций Группа D. Тур 2 Кёльн4 : 2Словацко
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Истанбул Башакшехир5 10
      2
      Плей-офф
      		Фиорентина5 10
      3 Хартс5 6
      4 Рижская футбольная школа5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вест Хэм Юнайтед5 15
      2
      Плей-офф
      		Силькеборг5 6
      3 Андерлехт5 5
      4 Стяуа5 2
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вильярреал5 13
      2
      Плей-офф
      		Лех П5 6
      3 Хапоэль Б-Ш5 4
      4 Аустрия В5 2
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ницца5 8
      2
      Плей-офф
      		Партизан5 8
      3 Кёльн4 4
      4 Словацко4 4
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		АЗ Алкмар5 12
      2
      Плей-офф
      		Днепр-15 10
      3 Аполлон Л5 4
      4 Вадуц5 2
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Юргорден5 13
      2
      Плей-офф
      		Мольде5 7
      3 Гент5 5
      4 Шэмрок Роверс5 2
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Сивасспор5 10
      2
      Плей-офф
      		ЧФР Клуж5 7
      3 Славия П5 7
      4 Балкани5 4
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Слован Бр5 8
      2
      Плей-офф
      		Базель5 8
      3 Пюник5 6
      4 Жальгирис5 5

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