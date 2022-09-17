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Мальорка - Эспаньол 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
28 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Мальорка
Эспаньол

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эспаньол, которое состоится 28 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Эспаньол
      Барселона
      Главные тренеры
      МексикаХавьер Агирре
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      История личных встреч
      20.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Эспаньол1 : 0Мальорка
      15.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка2 : 1Эспаньол
      27.08.2021 Испания - Примера Тур 3 Мальорка1 : 0Эспаньол
      14.02.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Мальорка1 : 2Эспаньол
      20.09.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 2 Эспаньол0 : 0Мальорка
      09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Эспаньол1 : 0Мальорка
      06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Мальорка2 : 0Эспаньол
      19.01.2013 Испания - Примера Тур 20 Эспаньол3 : 2Мальорка
      19.08.2012 Испания - Примера Тур 1 Мальорка2 : 1Эспаньол
      28.01.2012 Испания - Примера Тур 21 Эспаньол1 : 0Мальорка
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Мальорка» — «Эспаньол». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид11101028-93193,9
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона1191128-42884,8
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1172218-92369,7
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад1171316-132266,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис1162314-82060,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б1153319-121854,5
      7 Вильярреал1153314-71854,5
      8 Осасуна1152411-111751,5
      9 Райо Вальекано1143416-141545,5
      10 Валенсия1143418-131545,5
      11 Вальядолид1142511-151442,4
      12 Мальорка113359-121236,4
      13 Сельта1132612-211133,3
      14 Альмерия1131712-191030,3
      15 Севилья1124511-181030,3
      16 Хетафе1124511-191030,3
      17 Эспаньол1124514-191030,3
      18
      Зона вылета
      		Жирона1123615-19927,3
      19
      Зона вылета
      		Кадис111465-22721,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче110478-26412,1

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