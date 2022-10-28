Ланс - Тулуза 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
28 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Тулуза, которое состоится 28 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Тулуза
Тулуза
Главные тренеры
|Франк Эз
|Филипп Монтанье
История личных встреч
|14.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|24.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 2
|12.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 1
|30.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
|27.02.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 0
|25.10.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 2
|01.03.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|22.09.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 1
|05.05.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|09.12.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|75,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|75,0
| 4
Лига Европы
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|66,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|63,9
|6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|61,1
|7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|58,3
|8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|47,2
|9
|Клермон
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|47,2
|10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|19-20
|16
|44,4
|11
|Труа
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|36,1
|12
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|36,1
|13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|33,3
|14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|33,3
|15
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|30,6
|16
|Страсбург
|12
|1
|6
|5
|12-19
|9
|25,0
| 17
Зона вылета
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|25,0
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|25,0
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|22,2
| 20
Зона вылета
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|22,2