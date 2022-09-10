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Металлист 1925 - Заря 28 Октября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
28 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 10-й тур
Металлист 1925
Заря Л

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Заря Л, которое состоится 28 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Металлист 1925
      Харьков
      Заря Л
      Луганск
      Главные тренеры
      УкраинаВалерий Сергеевич Кривенцов
      НидерландыПатрик ван Леуэн
      История личных встреч
      31.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 13 Металлист 19251 : 6Заря Л
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1871020-42291,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д761016-31990,5
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия751111-61676,2
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л851217-131666,7
      5 Верес942311-101451,9
      6 Металлист841312-141354,2
      7 Колос83326-71250,0
      8 Динамо К73139-101047,6
      9 Металлист 192582428-91041,7
      10 Минай82336-7937,5
      11 Рух В922510-15829,6
      12 Ворскла922510-14829,6
      13 Кривбасс81344-8625,0
      14 Львов81256-14520,8
      15
      Зона вылета
      		Ингулец80447-11416,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец80355-13312,5

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