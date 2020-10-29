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Динамо М - Химки 29 Октября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
29 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 15-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо МХимки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Химки, которое состоится 29 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо М
      Москва
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      СербияСлавиша Йоканович
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      История личных встреч
      26.02.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Химки0 : 3Динамо М
      22.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Динамо М4 : 1Химки
      24.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Динамо М0 : 1Химки
      28.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Химки1 : 0Динамо М
      02.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Химки2 : 0Динамо М
      12.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 31 Динамо М0 : 0Химки
      12.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион Тур 13 Химки0 : 0Динамо М
      31.10.2012 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 1Химки
      02.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки0 : 2Динамо М
      21.03.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Динамо М3 : 2Химки
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» — «Химки». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит14113043-53685,7
      2 Спартак М1492336-162969,0
      3 ЦСКА1475228-152661,9
      4 Ростов1475225-202661,9
      5 Краснодар1473427-202457,1
      6 Ахмат1472522-212354,8
      7 Динамо М1465324-172354,8
      8 Оренбург1571728-342248,9
      9 Сочи1462622-292047,6
      10 Урал1451815-241638,1
      11 Крылья Советов1435615-211433,3
      12 Пари Нижний Новгород1434717-251331,0
      13 Факел1519518-281226,7
      14 Локомотив М1433817-291228,6
      15
      Зона вылета
      		Химки1423913-28921,4
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1413107-25614,3

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