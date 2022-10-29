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Ахмат - Ростов 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
29 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 15-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ахмат
Ростов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Ростов, которое состоится 29 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ахмат
      Грозный
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      ЛатвияЮрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Ростов
      27.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат2 : 0Ростов
      26.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ростов1 : 2Ахмат
      21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Ростов0 : 1Ахмат
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат0 : 1Ростов
      18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ростов3 : 0Ахмат
      29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ахмат1 : 1Ростов
      16.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ростов2 : 1Ахмат
      26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ахмат1 : 0Ростов
      28.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ростов1 : 0Ахмат
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит14113043-53685,7
      2 Спартак М1492336-162969,0
      3 ЦСКА1475228-152661,9
      4 Ростов1475225-202661,9
      5 Краснодар1473427-202457,1
      6 Ахмат1472522-212354,8
      7 Динамо М1465324-172354,8
      8 Оренбург1571728-342248,9
      9 Сочи1462622-292047,6
      10 Урал1451815-241638,1
      11 Крылья Советов1435615-211433,3
      12 Пари Нижний Новгород1434717-251331,0
      13 Факел1519518-281226,7
      14 Локомотив М1433817-291228,6
      15
      Зона вылета
      		Химки1423913-28921,4
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1413107-25614,3

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