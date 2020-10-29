Локомотив - ЦСКА 29 Октября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
29 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 15-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - ЦСКА, которое состоится 29 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Андрей Витальевич Фёдоров (и.о.)
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|12.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 2
|31.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 2
|21.04.2021
|Кубок России
|1/2 финала
|3 : 0
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 0
|27.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 1
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 1
|28.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 1
|07.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|27.07.2018
|Олимп - Суперкубок России
|Финал
|0 : 1 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Локомотив» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|85,7
|2
|Спартак М
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|69,0
|3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|61,9
|4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|61,9
|5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|57,1
|6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|54,8
|7
|Динамо М
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|54,8
|8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|48,9
|9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|47,6
|10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|38,1
|11
|Крылья Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|33,3
|12
|Пари Нижний Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|31,0
|13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|26,7
|14
|Локомотив М
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|28,6
| 15
Зона вылета
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|21,4
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|14,3