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Борнмут - Тоттенхэм Хотспур 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
29 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 29 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Борнмут
      Борнмут
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияСкотт Паркер
      ИталияАнтонио Конте
      История личных встреч
      09.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
      30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Тоттенхэм Хотспур3 : 2Борнмут
      04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
      26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Тоттенхэм Хотспур5 : 0Борнмут
      11.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Борнмут1 : 4Тоттенхэм Хотспур
      14.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Борнмут
      15.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 33 Тоттенхэм Хотспур4 : 0Борнмут
      22.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 9 Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
      20.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур3 : 0Борнмут
      25.10.2015 Англия - Премьер-лига Тур 10 Борнмут1 : 5Тоттенхэм Хотспур
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал1191125-112884,8
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1182136-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1272323-142363,9
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1256120-102158,3
      5
      Лига Европы
      		Челси1163216-112163,6
      6 Манчестер Юнайтед1162316-162060,6
      7 Фулхэм1253422-221850,0
      8 Ливерпуль1144322-131648,5
      9 Брайтон энд Хоув Альбион1143415-141545,5
      10 Вест Хэм Юнайтед1242611-121438,9
      11 Брентфорд1235418-211438,9
      12 Эвертон1234511-121336,1
      13 Кристал Пэлас1134412-161339,4
      14 Борнмут1234510-251336,1
      15 Астон Вилла1233611-161233,3
      16 Саутгемптон1233611-191233,3
      17 Лестер Сити1232721-241130,6
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед1123613-18927,3
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон122375-18925,0
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест122378-23925,0

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