Ньюкасл - Астон Вилла 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
29 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 29 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Стивен Джеррард
История личных встреч
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
|12.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 1
|23.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 1
|25.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 0
|20.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|2 : 0
|24.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|07.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 0
|19.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|84,8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|78,8
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|7
|2
|3
|23-14
|23
|63,9
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|5
|6
|1
|20-10
|21
|58,3
| 5
Лига Европы
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|63,6
|6
|Манчестер Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|60,6
|7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22-22
|18
|50,0
|8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|48,5
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|45,5
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|11-12
|14
|38,9
|11
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18-21
|14
|38,9
|12
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|36,1
|13
|Кристал Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|39,4
|14
|Борнмут
|12
|3
|4
|5
|10-25
|13
|36,1
|15
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|33,3
|16
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11-19
|12
|33,3
|17
|Лестер Сити
|12
|3
|2
|7
|21-24
|11
|30,6
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|27,3
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|25,0
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|25,0