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Ньюкасл - Астон Вилла 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
29 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 29 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Главные тренеры
      АнглияЭдди Хау
      АнглияСтивен Джеррард
      История личных встреч
      13.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
      21.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
      12.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
      23.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
      24.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
      25.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
      20.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Астон Вилла
      24.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Астон Вилла1 : 1Ньюкасл Юнайтед
      07.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 37 Астон Вилла0 : 0Ньюкасл Юнайтед
      19.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал1191125-112884,8
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1182136-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1272323-142363,9
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1256120-102158,3
      5
      Лига Европы
      		Челси1163216-112163,6
      6 Манчестер Юнайтед1162316-162060,6
      7 Фулхэм1253422-221850,0
      8 Ливерпуль1144322-131648,5
      9 Брайтон энд Хоув Альбион1143415-141545,5
      10 Вест Хэм Юнайтед1242611-121438,9
      11 Брентфорд1235418-211438,9
      12 Эвертон1234511-121336,1
      13 Кристал Пэлас1134412-161339,4
      14 Борнмут1234510-251336,1
      15 Астон Вилла1233611-161233,3
      16 Саутгемптон1233611-191233,3
      17 Лестер Сити1232721-241130,6
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед1123613-18927,3
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон122375-18925,0
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест122378-23925,0

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